Cuarta condena por corrupción para Julio De Vido: tres años por el caso Odebrecht

La investigación judicial analizó presuntas irregularidades en los procesos licitatorios relacionados con obras de ampliación de la red de gasoductos del país, adjudicadas a Odebrecht, firma que años atrás quedó envuelta en una trama internacional de corrupción que tuvo repercusiones en distintos países de América Latina.

Un nuevo capítulo en el historial judicial de De Vido

Con esta resolución, De Vido suma una nueva condena a una extensa lista de procesos judiciales que lo tienen como protagonista desde su salida del gobierno nacional.

Actualmente, el exfuncionario de 76 años cumple prisión domiciliaria en una vivienda ubicada en Zárate, luego de haber sido condenado en la causa por la Tragedia de Once, fallo que quedó firme tras ser ratificado por la Corte Suprema de Justicia.

Además, enfrenta otras condenas que todavía continúan en instancias de revisión judicial.

Entre ellas se encuentran la causa vinculada a la importación de Gas Natural Licuado (GNL), donde recibió una pena de cuatro años de prisión, y el expediente por la compra de material ferroviario usado a España y Portugal, conocido públicamente como el caso de los "trenes chatarra", que también derivó en una condena de cuatro años.

Qué situación tienen las otras causas

A diferencia del expediente por la Tragedia de Once, que ya cuenta con sentencia firme, las condenas por la compra de GNL y por el material ferroviario continúan siendo revisadas por tribunales superiores y todavía no quedaron firmes.

La reciente condena por las licitaciones de Odebrecht corresponde a una instancia que aún puede ser apelada por la defensa.

De esta manera, la decisión del Tribunal Oral Federal N°2 vuelve a colocar al exministro en el centro de la escena judicial y suma un nuevo antecedente dentro de las investigaciones vinculadas a la gestión de la obra pública y la infraestructura energética durante los años en que estuvo al frente del Ministerio de Planificación Federa