Qué rituales hacer en la Noche de San Juan para atraer prosperidad y soltar lo malo

Quemar lo viejo para dar paso a lo nuevo

Desde hace siglos, el fuego ha sido símbolo de purificación. En la Noche de San Juan, encender una fogata —o una vela, en contextos más urbanos— se convierte en el primer paso para dejar atrás lo que pesa.

Una de las prácticas más extendidas consiste en escribir en un papel todo aquello que se desea soltar: miedos, conflictos, frustraciones, malos hábitos, preocupaciones. Luego, ese papel se quema, con la intención de transformar lo negativo en cenizas y liberar su carga simbólica.

Otra variante muy común es arrojar a las llamas objetos que representen vínculos rotos o etapas superadas, como cartas, fotos, prendas u otros elementos personales. El gesto funciona como un cierre ritual y emocional. Según la tradición, si se salta sobre el fuego tres veces, se potencia la limpieza energética y se asegura protección durante el resto del año.

En contextos donde no es posible encender fuego, encender una vela blanca también puede funcionar como sustituto simbólico. Lo importante es la intención con la que se realiza el acto: dejar ir lo que no se quiere más.

Limpieza, fertilidad y renacimiento

Además del fuego, el agua es otro de los grandes protagonistas de esta noche mágica. Se dice que las aguas que fluyen en la Noche de San Juan —como ríos, arroyos o el mar— adquieren propiedades curativas y purificadoras. Por eso, bañarse o mojarse en ellas justo a la medianoche es un ritual muy practicado que limpia el cuerpo y el alma, fortalece la salud y atrae la buena fortuna.

En ámbitos urbanos, donde los ríos o playas no están disponibles, una opción alternativa es preparar un baño casero. Algunas ideas para un ritual con agua en casa:

-Llenar una bañera o palangana con agua tibia.

-Agregar sal gruesa, que actúa como limpiador energético.

-Incorporar hierbas como romero, laurel, ruda o lavanda, que se asocian con la protección y el equilibrio.

-Agregar algunas gotas de aceite esencial o flores blancas.

-Sumergir las manos, los pies o todo el cuerpo, mientras se visualiza la liberación de lo negativo.

También se puede dejar un recipiente con agua al sereno durante la noche y usarlo al día siguiente para lavarse la cara o rociar los ambientes, como forma de “bendición” simbólica para el nuevo ciclo.

Invocar la buena suerte

Además de soltar, la Noche de San Juan es ideal para sembrar intenciones positivas. Para atraer la prosperidad, el amor, el trabajo deseado o la protección familiar, muchos realizan pequeños rituales de manifestación.

Uno de los más sencillos consiste en escribir en un papel todo lo que se desea para los próximos meses. Luego, ese papel se guarda en un lugar especial —una billetera, un frasco con monedas doradas, una caja de madera— como recordatorio del compromiso con ese propósito.

Otras ideas para atraer la abundancia en esta noche:

Encender una vela dorada o verde mientras se repite un deseo en voz alta.

Colocar tres hojas de laurel debajo de la almohada antes de dormir.

Cargar un saquito con arroz, lentejas y canela, y guardarlo en el bolso o cartera.

Realizar una pequeña meditación visualizando lo que se quiere lograr.

Muchas personas también aprovechan la fecha para renovar el altar del hogar, limpiar profundamente los ambientes o reorganizar objetos personales, como una forma de habilitar la circulación de nuevas energías.

Aunque el contexto cambia, la esencia de la Noche de San Juan permanece: es una invitación a detenerse, mirar hacia adentro y realizar actos simbólicos que reconecten con el deseo, la esperanza y el poder personal. No se trata de superstición, sino de intención: poner conciencia en lo que se quiere dejar atrás y en lo que se quiere manifestar.

Más allá de la tradición, este tipo de rituales —individuales o compartidos— ofrecen una oportunidad de pausa y renovación en medio del año. En un mundo acelerado, regalarse un momento para reconectar con lo esencial puede ser, en sí mismo, el acto más poderoso de buena suerte.