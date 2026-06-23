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Inglaterra chocó contra el muro de Ghana, empató y dejó pasar la clasificación

Los ingleses igualaron 0 a 0 en Boston por la segunda fecha del Grupo L. Dominaron la posesión, pero carecieron de profundidad ante una Ghana ordenada que festejó un punto clave rumbo a los 16avos de final.

Lo que prometía ser uno de los partidos más atractivos de la segunda fecha del Grupo L terminó transformándose en uno de los encuentros más discretos del Mundial 2026. En el estadio de Boston, Inglaterra y Ghana empataron 0 a 0 en un duelo marcado por la escasez de situaciones de gol y la fortaleza defensiva del conjunto africano.

El seleccionado dirigido por Thomas Tuchel llegaba fortalecido tras su victoria ante Croacia y con la posibilidad de asegurar la clasificación a la siguiente ronda. Sin embargo, nunca logró encontrar la fluidez ofensiva que había mostrado en su estreno mundialista.

Desde el comienzo, Inglaterra monopolizó la pelota y asumió el protagonismo, pero chocó una y otra vez contra una defensa ghanesa compacta y disciplinada. El equipo africano redujo espacios, cerró los circuitos de juego y obligó a los europeos a abusar de los centros al área.

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Las mejores aproximaciones de los británicos en el primer tiempo fueron un remate lejano de Declan Rice y un cabezazo del propio mediocampista tras un centro desde la derecha, aunque ninguno inquietó seriamente al arquero Benjamin Asare.

La segunda mitad mantuvo el mismo libreto. Inglaterra siguió buscando, mientras Ghana apostó por resistir y aprovechar alguna contra. Tuchel movió el banco con los ingresos de Bukayo Saka, Eberechi Eze y Morgan Rogers para intentar romper el cerrojo africano, pero el equipo continuó sin encontrar claridad en los últimos metros.

La ocasión más peligrosa del partido llegó en el tramo final. Un centro desde la derecha terminó con un cabezazo que dio en el travesaño y dejó la pelota servida para Harry Kane, que tenía el arco prácticamente a disposición. Sin embargo, el capitán inglés remató por encima del travesaño y desperdició una oportunidad inmejorable para darle la victoria a su selección.

Ghana también tuvo su momento. A quince minutos del final, Prince Kwabena Adu quedó mano a mano tras una corrida por la derecha, pero perdió el control del balón en el momento decisivo y la jugada terminó diluyéndose.

Con el empate consumado, ambos equipos quedaron con 4 puntos en la cima del Grupo L. Inglaterra mantiene una leve ventaja por diferencia de gol, mientras que Ghana celebró un resultado que la deja muy bien posicionada de cara a la última jornada.

Ahora, los ingleses buscarán sellar su clasificación frente a Panamá, mientras que el seleccionado africano intentará completar el trabajo cuando enfrente a Croacia en una definición que promete ser apasionante.

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