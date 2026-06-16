De 1 a 12 años: los montos que una familia necesita para sostener la crianza

Menores de 1 año: $520.569 ( +1,7% ).

$520.569 ( ). Niños de 1 a 3 años: $620.125 ( +1,7% ).

$620.125 ( ). Niños de 4 y 5 años: $529.756 ( +1,8% ).

$529.756 ( ). Niños y adolescentes de 6 a 12 años: $665.950 (+1,8%).

La franja de entre 6 y 12 años volvió a registrar el costo más elevado de toda la medición. El informe muestra que una parte importante de la canasta está vinculada al tiempo destinado al cuidado de los niños.

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En el caso de los menores de un año, más de dos tercios del costo total corresponde a tareas de cuidado, mientras que el resto se explica por bienes y servicios necesarios para su desarrollo. Para los niños de entre 1 y 3 años, el componente de cuidado representa cerca del 65% del total.

En tanto, para las franjas de 4 a 5 años y de 6 a 12 años, la distribución entre bienes y servicios y el costo del cuidado es prácticamente equitativa, con una participación cercana al 50% para cada componente.

Cómo calcula el INDEC la canasta de crianza

La medición contempla dos grandes variables: los bienes y servicios necesarios para el desarrollo de niños y adolescentes y el valor económico del tiempo destinado a su cuidado.

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Para calcular el componente de bienes y servicios, el organismo toma como referencia la Canasta Básica Total (CBT) del Gran Buenos Aires y la ajusta mediante un coeficiente de adulto equivalente correspondiente a cada tramo etario.

Por su parte, el costo del cuidado surge de la cantidad de horas teóricas que requiere cada grupo de edad. Esas horas son valorizadas utilizando la remuneración vigente de la categoría "Asistencia y cuidado de personas" del Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares.

Según explicó el organismo estadístico, la metodología utilizada se basa en los lineamientos del documento "Estimación del costo en tiempo de cuidados de niñas y niños", elaborado por la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía y UNICEF.

A través de esta herramienta, el INDEC busca reflejar no solo los gastos directos que implica la crianza, sino también el valor económico del tiempo que demandan las tareas de cuidado, una actividad que históricamente recae en mayor medida sobre las mujeres.