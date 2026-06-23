Capital encenderá la Fogata de San Juan Bautista: el cronograma de la tradicional noche

La convocatoria oficial contempla un itinerario que comenzará en el microcentro y se trasladará hacia los barrios:

20:00 Hs – Santa Misa: Se celebrará en la Iglesia Catedral y estará presidida por el arzobispo de San Juan de Cuyo, Monseñor Jorge Lozano.

21:00 Hs – Procesión y caravana vehicular: Se realizará el traslado de la sagrada imagen de San Juan Bautista desde la Catedral en una caravana de autos con rumbo directo hacia el predio de Trinidad.

21:00 Hs – Vigilia musical: En paralelo, en el punto de llegada se iniciará una intervención artística religiosa que estará a cargo del Ministerio de la Música para matizar la espera.

21:30 Hs – Encendido de la fogata: El acto central tendrá lugar en el Playón del CIC del Barrio Manantial, ubicado en calle Agustín Gómez 201 Oeste.

Papelitos al fuego y calor comunitario frente al frío invierno

Para que todos los vecinos puedan formar parte activa del ritual, el municipio capitalino dispondrá en el predio de un stand de peticiones provisto de papel y lapiceras. En ese espacio, cada asistente podrá escribir aquellas vivencias o aspectos negativos que desea dejar atrás, así como sus anhelos y proyectos de cara al futuro, para luego arrojarlos directamente a las llamas.

Teniendo en cuenta las bajas temperaturas que se registran en la provincia por la temporada invernal, la Dirección de Desarrollo Humano de la municipalidad montará un operativo para cuidar a los presentes, repartiendo de manera gratuita mate cocido caliente acompañado por las tradicionales sopaipillas para amenizar la velada comunitaria.