"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > Capital

Capital encenderá la Fogata de San Juan Bautista: el cronograma de la tradicional noche

Este miércoles 24 de junio, las celebraciones en honor al Santo Patrono de la provincia unirán la fe y la cultura popular en Trinidad.

La comunidad de la Ciudad de San Juan se prepara para vivir una de las noches más convocantes de su calendario cultural y religioso. Este miércoles 24 de junio se llevarán a cabo las celebraciones en honor al Santo Patrono de la provincia, San Juan Bautista, un evento organizado de manera conjunta por la Municipalidad de la Capital y la Iglesia Catedral que promete reunir a cientos de familias en una tradicional velada de fe y encuentro vecinal.

La festividad, que año tras año combina la devoción litúrgica con el acervo popular, tendrá este año como escenario principal para su cierre al Barrio Manantial, en la zona de Trinidad. Allí se encenderá la gran fogata, un rito cargado de simbolismo donde el fuego actúa como elemento purificador de las intenciones de los asistentes.

Cronograma de actividades para este miércoles:

Te puede interesar...

La convocatoria oficial contempla un itinerario que comenzará en el microcentro y se trasladará hacia los barrios:

  • 20:00 Hs – Santa Misa: Se celebrará en la Iglesia Catedral y estará presidida por el arzobispo de San Juan de Cuyo, Monseñor Jorge Lozano.

  • 21:00 Hs – Procesión y caravana vehicular: Se realizará el traslado de la sagrada imagen de San Juan Bautista desde la Catedral en una caravana de autos con rumbo directo hacia el predio de Trinidad.

  • 21:00 Hs – Vigilia musical: En paralelo, en el punto de llegada se iniciará una intervención artística religiosa que estará a cargo del Ministerio de la Música para matizar la espera.

  • 21:30 Hs – Encendido de la fogata: El acto central tendrá lugar en el Playón del CIC del Barrio Manantial, ubicado en calle Agustín Gómez 201 Oeste.

Papelitos al fuego y calor comunitario frente al frío invierno

Para que todos los vecinos puedan formar parte activa del ritual, el municipio capitalino dispondrá en el predio de un stand de peticiones provisto de papel y lapiceras. En ese espacio, cada asistente podrá escribir aquellas vivencias o aspectos negativos que desea dejar atrás, así como sus anhelos y proyectos de cara al futuro, para luego arrojarlos directamente a las llamas.

Teniendo en cuenta las bajas temperaturas que se registran en la provincia por la temporada invernal, la Dirección de Desarrollo Humano de la municipalidad montará un operativo para cuidar a los presentes, repartiendo de manera gratuita mate cocido caliente acompañado por las tradicionales sopaipillas para amenizar la velada comunitaria.

Temas

Te puede interesar