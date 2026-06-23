La Unidad Fiscal de Investigación (UFI) de Delitos Informáticos y Estafas logró una condena de tres años de prisión de cumplimiento condicional para Lucas Eduardo Rojas Moretta, hallado responsable de tres hechos de defraudación por engaño cometidos en perjuicio de una empresa y dos particulares.
Unificaron tres causas por estafa y lograron una condena judicial
La investigación permitió acumular distintos legajos vinculados a las maniobras fraudulentas y reunir las pruebas necesarias para avanzar hacia una resolución integral del caso.