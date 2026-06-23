El dólar blue sumó otra suba y marcó un nuevo máximo en San Juan

Mientras el blue alcanzó los $1.540 en San Juan, las cotizaciones financieras también mostraron movimientos al alza. El dólar oficial cerró en $1.491,13 para la venta, mientras que en el Banco Nación finalizó en $1.490.

Por su parte, el dólar MEP se ubicó en $1.506,68, el dólar CCL llegó a $1.567,71 y el dólar cripto cerró en $1.542,98, prácticamente en línea con la cotización del mercado informal sanjuanino. En tanto, el dólar mayorista terminó la rueda en $1.471,50 para la venta, reflejando también una leve suba respecto a la jornada anterior.

La continuidad de las subas mantiene la expectativa sobre la evolución del mercado cambiario durante los próximos días. Los operadores siguen de cerca el comportamiento de los dólares financieros y la demanda de divisas, en un escenario donde el blue continúa marcando máximos históricos en San Juan.