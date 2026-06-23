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El dólar blue sumó otra suba y marcó un nuevo máximo en San Juan

La divisa paralela volvió a subir este martes en San Juan y alcanzó los $1.540 para la venta. En apenas dos jornadas acumuló un aumento de $30, tras haber iniciado la semana en $1.520.

El dólar blue volvió a registrar una fuerte suba este martes en San Juan y alcanzó un nuevo récord al cerrar en $1.440 para la compra y $1.540 para la venta.

La cotización representa un incremento de $20 respecto al lunes, cuando la divisa había arrancado la semana en $1.520 para la venta, tras haber subido previamente $10 en relación con el cierre de la semana pasada.

De esta manera, el mercado informal acumula una escalada de $30 en apenas dos jornadas, consolidando una tendencia alcista que mantiene la atención de ahorristas, comerciantes e inversores.

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Mientras el blue alcanzó los $1.540 en San Juan, las cotizaciones financieras también mostraron movimientos al alza. El dólar oficial cerró en $1.491,13 para la venta, mientras que en el Banco Nación finalizó en $1.490.

Por su parte, el dólar MEP se ubicó en $1.506,68, el dólar CCL llegó a $1.567,71 y el dólar cripto cerró en $1.542,98, prácticamente en línea con la cotización del mercado informal sanjuanino. En tanto, el dólar mayorista terminó la rueda en $1.471,50 para la venta, reflejando también una leve suba respecto a la jornada anterior.

La continuidad de las subas mantiene la expectativa sobre la evolución del mercado cambiario durante los próximos días. Los operadores siguen de cerca el comportamiento de los dólares financieros y la demanda de divisas, en un escenario donde el blue continúa marcando máximos históricos en San Juan.

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