Hallaron sin vida a un hombre en la vía pública y buscan determinar qué ocurrió

La situación llamó la atención de personas que transitaban por el lugar. Al notar que no respondía a los llamados, dieron aviso al 911, lo que motivó la llegada de efectivos policiales y personal médico.

Al arribar al lugar, los profesionales de la salud constataron el fallecimiento del hombre. A partir de ese momento intervino la UFI de Delitos Especiales, que dispuso las primeras medidas para esclarecer lo ocurrido.

Por el momento, las actuaciones se encuentran en etapa investigativa. Las primeras observaciones indicarían que podría tratarse de una muerte por causas naturales, aunque los investigadores aguardan los resultados de las pericias y demás diligencias para establecer con precisión el motivo del deceso.

Fuentes consultadas señalaron además que Cortez era conocido por vecinos del sector, quienes indicaron que atravesaba una situación personal compleja y que en los últimos tiempos había tenido algunos inconvenientes vinculados a cuestiones de salud.

Mientras avanzaban las tareas periciales, la zona permaneció resguardada por efectivos policiales, que realizaron las actuaciones correspondientes bajo directivas de la Justicia.