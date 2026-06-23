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Hallaron sin vida a un hombre en la vía pública y buscan determinar qué ocurrió

La víctima fue identificada como Hugo Cortez, de 60 años. Fue hallado sin vida sobre avenida Benavídez y la UFI de Delitos Especiales investiga las circunstancias del fallecimiento.

Una investigación judicial se encuentra en marcha para determinar las circunstancias que rodearon la muerte de un hombre de 60 años, ocurrida este martes en el departamento Rivadavia.

El hecho se registró sobre avenida Benavídez, frente al barrio Los Alerces, donde vecinos y transeúntes advirtieron la presencia de una persona que permanecía inmóvil sobre la vereda. Con el paso de las horas, las autoridades identificaron a la víctima como Hugo Cortez, un hombre conocido en la zona y que, según testimonios de residentes, se encontraba en situación de calle.

De acuerdo con los primeros datos de la investigación, Cortez habría sido visto caminando por el sector minutos antes. Posteriormente se sentó junto al frente de una vivienda y permaneció allí durante varios minutos sin reaccionar.

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La situación llamó la atención de personas que transitaban por el lugar. Al notar que no respondía a los llamados, dieron aviso al 911, lo que motivó la llegada de efectivos policiales y personal médico.

Al arribar al lugar, los profesionales de la salud constataron el fallecimiento del hombre. A partir de ese momento intervino la UFI de Delitos Especiales, que dispuso las primeras medidas para esclarecer lo ocurrido.

Por el momento, las actuaciones se encuentran en etapa investigativa. Las primeras observaciones indicarían que podría tratarse de una muerte por causas naturales, aunque los investigadores aguardan los resultados de las pericias y demás diligencias para establecer con precisión el motivo del deceso.

Fuentes consultadas señalaron además que Cortez era conocido por vecinos del sector, quienes indicaron que atravesaba una situación personal compleja y que en los últimos tiempos había tenido algunos inconvenientes vinculados a cuestiones de salud.

Mientras avanzaban las tareas periciales, la zona permaneció resguardada por efectivos policiales, que realizaron las actuaciones correspondientes bajo directivas de la Justicia.

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