Burlando reveló por qué Flor Peña podría demandar a Luzu tras el despido

Además, Burlando comentó que la actriz se mostró preocupada por que la familia Messi comprendiera que el error no fue intencional. "Está claro que nada más alejado de ella tirar una primicia, algo que nunca se le pasó por la cabeza", añadió.

A pocos días de que se comunicara que la actriz había "dado un paso al costado", el abogado ratificó: "Más allá del despido o no, había un contrato que se resuelve de común acuerdo o no, pero dice que hasta diciembre tendría que estar trabajando en determinadas condiciones. No fue despedida. Tendría que haber sido rescindido el contrato y para eso tenía que haber una comunicación 30 días antes".

"Con una notificación que lleve este tiempo de antelación, podían rescindir este acuerdo. Si ocurre algo diferente a eso, se abre la opción, incluso, a daños y perjuicios, porque tiene establecido cobrar un monto determinado por mes junto a otros beneficios, y podría reclamar todo eso hasta el final", concluyó el letrado.