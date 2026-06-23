El abogado Fernando Burlando expuso las razones por las cuales la actriz Florencia Peña podría demandar al streaming Luzu tras su desvinculación, la cual se produjo tras la difusión en vivo de una noticia falsa. Burlando hizo hincapié en el contrato de la intérprete con el medio audiovisual, que permanece vigente hasta diciembre de este año.
Burlando reveló por qué Flor Peña podría demandar a Luzu tras el despido
El letrado representante de la actriz señaló que "hay un contrato que había iniciado" y está vigente "hasta diciembre".