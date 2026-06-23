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Burlando reveló por qué Flor Peña podría demandar a Luzu tras el despido

El letrado representante de la actriz señaló que "hay un contrato que había iniciado" y está vigente "hasta diciembre".

El abogado Fernando Burlando expuso las razones por las cuales la actriz Florencia Peña podría demandar al streaming Luzu tras su desvinculación, la cual se produjo tras la difusión en vivo de una noticia falsa. Burlando hizo hincapié en el contrato de la intérprete con el medio audiovisual, que permanece vigente hasta diciembre de este año.

El error se generó cuando se informó erróneamente sobre el supuesto fallecimiento de Jorge Messi, padre de Lionel Messi, lo cual era falso. Según lo indicado por Burlando, Peña está considerando tomar acciones legales: "Es un tema que está analizando Flor. Hay un contrato que había iniciado en marzo y terminaba en diciembre, donde las cláusulas de rescisión no tenían nada que ver con lo que ocurrió".

"Florencia está atravesada por el dolor, es una persona que siempre se ha manejado de muy buena manera, es extremadamente educada y entiende lo que es el dolor ajeno. Fue una gran patinada que, por suerte, salió rápidamente a aclarar y eso fue lo mejor que pudo haber hecho", expresó el letrado en declaraciones televisivas.

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Además, Burlando comentó que la actriz se mostró preocupada por que la familia Messi comprendiera que el error no fue intencional. "Está claro que nada más alejado de ella tirar una primicia, algo que nunca se le pasó por la cabeza", añadió.

A pocos días de que se comunicara que la actriz había "dado un paso al costado", el abogado ratificó: "Más allá del despido o no, había un contrato que se resuelve de común acuerdo o no, pero dice que hasta diciembre tendría que estar trabajando en determinadas condiciones. No fue despedida. Tendría que haber sido rescindido el contrato y para eso tenía que haber una comunicación 30 días antes".

"Con una notificación que lleve este tiempo de antelación, podían rescindir este acuerdo. Si ocurre algo diferente a eso, se abre la opción, incluso, a daños y perjuicios, porque tiene establecido cobrar un monto determinado por mes junto a otros beneficios, y podría reclamar todo eso hasta el final", concluyó el letrado.

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