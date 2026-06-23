La visita de Joaquín Furriel a San Juan no solo estuvo marcada por su presentación teatral, sino también por una escapada a uno de los destinos turísticos más emblemáticos de la provincia. El reconocido actor recorrió el Parque Provincial Ischigualasto y compartió con sus seguidores imágenes de su experiencia en la inmensidad del Valle de la Luna.
El actor Joaquín Furriel visitó el Valle de la Luna y vivió una postal inolvidable
A través de sus redes sociales, el actor mostró distintos momentos de la visita y compartió un momento especial al ver el partido desde un lugar único.