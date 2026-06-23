El actor Joaquín Furriel visitó el Valle de la Luna y vivió una postal inolvidable

Furriel llegó a San Juan durante el fin de semana para protagonizar la obra "Ricardo III" en el Teatro del Bicentenario. Aprovechando su estadía, este lunes viajó hasta Valle Fértil para conocer de cerca los paisajes únicos que convirtieron a Ischigualasto en un sitio de relevancia mundial.

A través de sus redes sociales, el actor mostró distintos momentos de la visita, donde se lo pudo ver admirando las formaciones rocosas y los escenarios naturales que caracterizan al parque sanjuanino. Además, compartió una postal especial: siguió el partido de la Selección Argentina frente a Austria desde el corazón del Valle de la Luna, rodeado por uno de los paisajes más impactantes del país.