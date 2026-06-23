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El actor Joaquín Furriel visitó el Valle de la Luna y vivió una postal inolvidable

A través de sus redes sociales, el actor mostró distintos momentos de la visita y compartió un momento especial al ver el partido desde un lugar único.

La visita de Joaquín Furriel a San Juan no solo estuvo marcada por su presentación teatral, sino también por una escapada a uno de los destinos turísticos más emblemáticos de la provincia. El reconocido actor recorrió el Parque Provincial Ischigualasto y compartió con sus seguidores imágenes de su experiencia en la inmensidad del Valle de la Luna.

Furriel llegó a San Juan durante el fin de semana para protagonizar la obra "Ricardo III" en el Teatro del Bicentenario. Aprovechando su estadía, este lunes viajó hasta Valle Fértil para conocer de cerca los paisajes únicos que convirtieron a Ischigualasto en un sitio de relevancia mundial.

A través de sus redes sociales, el actor mostró distintos momentos de la visita, donde se lo pudo ver admirando las formaciones rocosas y los escenarios naturales que caracterizan al parque sanjuanino. Además, compartió una postal especial: siguió el partido de la Selección Argentina frente a Austria desde el corazón del Valle de la Luna, rodeado por uno de los paisajes más impactantes del país.

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Las publicaciones rápidamente despertaron la atención de sus seguidores, quienes destacaron la belleza del lugar y celebraron que una figura de la talla de Furriel eligiera recorrer uno de los principales atractivos turísticos de San Juan.

De esta manera, el actor combinó trabajo y turismo durante su paso por la provincia, llevando a miles de personas, a través de sus redes, imágenes de la majestuosidad de Ischigualasto, un destino que continúa cautivando a visitantes de todo el mundo.

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