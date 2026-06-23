Un violento enfrentamiento derivado de viejos problemas personales terminó con un hombre hospitalizado con una herida de bala en su torso. El sangriento episodio ocurrió durante la tarde de este martes en el departamento Pocito y requirió la urgente intervención del personal policial de la Comisaría 7° y de las autoridades judiciales de la UFI Genérica.
Fue a buscar a su rival tras un ataque y terminó baleado en las costillas
Ocurrió en las inmediaciones de los barrios Francisco Velert y Cruce de los Andes. Un hombre fue atacado a tiros en su casa, decidió ir a increpar al agresor a su domicilio y este le dio un disparo a quemarropa.