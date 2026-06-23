Fue a buscar a su rival tras un ataque y terminó baleado en las costillas

Tras el ataque, y lejos de radicar la denuncia, Núñez decidió ir a buscar a su agresor para increparlo directamente en su propio terreno. Se dirigió hasta el interior del barrio Cruce de los Andes y, al llegar a la propiedad de su rival, la respuesta fue aún más salvaje: el acusado salió del interior de la casa portando un arma de fuego y, sin mediar palabra, le disparó a quemarropa.

Uno de los proyectiles impactó de lleno en la zona de las costillas del lado izquierdo de Núñez, provocándole un orificio de entrada. Ante la gravedad de la situación, se solicitó de inmediato la presencia de una ambulancia de emergencias médicas. Los profesionales asistieron al herido en el lugar y lo trasladaron de urgencia al Hospital Guillermo Rawson, donde ingresó al servicio de urgencias y quedó internado en observación.