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Fue a buscar a su rival tras un ataque y terminó baleado en las costillas

Ocurrió en las inmediaciones de los barrios Francisco Velert y Cruce de los Andes. Un hombre fue atacado a tiros en su casa, decidió ir a increpar al agresor a su domicilio y este le dio un disparo a quemarropa.

Un violento enfrentamiento derivado de viejos problemas personales terminó con un hombre hospitalizado con una herida de bala en su torso. El sangriento episodio ocurrió durante la tarde de este martes en el departamento Pocito y requirió la urgente intervención del personal policial de la Comisaría 7° y de las autoridades judiciales de la UFI Genérica.

De acuerdo con fuentes policiales, la secuencia de violencia extrema se desencadenó inicialmente en el barrio Francisco Velert. Hasta allí llegó un sujeto mayor de edad con domicilio en el vecino barrio Cruce de los Andes, quien efectuó varios disparos de arma de fuego contra la vivienda de un hombre de apellido Núñez, con quien mantiene una enemistad de larga data.

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Tras el ataque, y lejos de radicar la denuncia, Núñez decidió ir a buscar a su agresor para increparlo directamente en su propio terreno. Se dirigió hasta el interior del barrio Cruce de los Andes y, al llegar a la propiedad de su rival, la respuesta fue aún más salvaje: el acusado salió del interior de la casa portando un arma de fuego y, sin mediar palabra, le disparó a quemarropa.

Uno de los proyectiles impactó de lleno en la zona de las costillas del lado izquierdo de Núñez, provocándole un orificio de entrada. Ante la gravedad de la situación, se solicitó de inmediato la presencia de una ambulancia de emergencias médicas. Los profesionales asistieron al herido en el lugar y lo trasladaron de urgencia al Hospital Guillermo Rawson, donde ingresó al servicio de urgencias y quedó internado en observación.

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