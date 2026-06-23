La investigación por el hallazgo de un cráneo humano en el Dique Punta Negra sumó en las últimas horas resultados clave. Los análisis forenses determinaron que los restos pertenecen a una mujer que tenía entre 60 y 80 años al momento de su fallecimiento y que la muerte se habría producido en un período estimado de entre uno y cinco años atrás.
El cráneo hallado en el dique es de una mujer: ¿Fue retirado de un cementerio?
Los estudios forenses realizados sobre el cráneo encontrado en las inmediaciones del Dique Punta Negra aportaron nuevos datos a la investigación. La Justicia confirmó que pertenecía a una mujer de entre 60 y 80 años y analiza distintas hipótesis para determinar su origen.