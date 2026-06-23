Messi rompió otro récord y provocó reacciones opuestas de Mbappé y Cristiano

"Leo siempre marca. Siempre lo ha hecho y siempre lo hará", aseguró

Sin embargo, el campeón del mundo en Rusia 2018 dejó en claro que no vive pendiente de esa carrera estadística.

"Si me centrara en ver lo que hace Leo, tendría que esforzarme aún más. No me fijo en lo que hace para nada. Solo pienso en ayudar a mi equipo", explicó.

Las palabras de Mbappé mostraron respeto por el argentino, aunque también reflejaron su intención de escribir su propia historia. No es casualidad: con 16 tantos en Mundiales, el francés aparece como el único futbolista en actividad con posibilidades reales de acercarse a la marca de Messi en los próximos años.

La otra reacción llegó desde Houston, después de la goleada 5-0 de Portugal sobre Uzbekistán.

Cristiano Ronaldo, autor de un doblete y protagonista de otro récord histórico al convertirse en el primer jugador en marcar en seis Mundiales diferentes, fue consultado sobre el presente de Messi durante la conferencia de prensa.

A Cristiano Ronaldo le mencionaron a Messi en la pregunta... ¡Y NO QUISO RESPONDER!



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Al escuchar el nombre del capitán argentino, el portugués desvió la mirada, señaló a otro periodista y evitó contestar.

"Depende de la pregunta, si no yo no te respondo", lanzó antes de continuar con otra consulta. No hubo elogios, análisis ni comentarios sobre la actuación del rosarino. Apenas un gesto que rápidamente se viralizó y alimentó nuevamente una rivalidad que marcó una era del fútbol mundial.

Mientras tanto, Messi sigue sumando capítulos a su propia historia. Con cinco goles en apenas dos partidos del Mundial 2026 y una nueva marca récord en su poder, volvió a demostrar que, incluso a los 39 años, sigue siendo el hombre del que todos hablan. Algunos para elogiarlo. Otros, simplemente, para evitar nombrarlo.