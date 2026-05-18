El Gobierno realizará una nueva "Argentina Week" en París tras el acuerdo UE-Mercosur

La expectativa oficial está puesta en aprovechar el nuevo escenario abierto por el acuerdo UE-Mercosur, que permitirá una reducción progresiva de aranceles y mayores facilidades para el comercio y las inversiones entre ambos bloques.

Desde el Ejecutivo destacan que el tratado involucra a un mercado cercano a los 780 millones de consumidores y representa alrededor del 25% de la economía mundial. Bajo esa lógica, entienden que la Argentina podría ganar competitividad y ampliar su acceso a financiamiento e inversiones internacionales.

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La cita en París seguirá un formato similar al utilizado en la edición desarrollada en Nueva York, donde participaron referentes del sector financiero, tecnológico y energético estadounidense.