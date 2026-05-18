El Gobierno argentino avanzará este año con una nueva edición de Argentina Week en París, en una apuesta por atraer capitales europeos tras la activación del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea. La realización del encuentro fue anunciada por el embajador argentino en Francia, Ian Sielecki, quien anticipó que el evento reunirá a empresarios, fondos de inversión y compañías interesadas en sectores como energía, minería, infraestructura, innovación tecnológica y agroindustria.
El Gobierno realizará una nueva "Argentina Week" en París tras el acuerdo UE-Mercosur
El encuentro se desarrollará durante el segundo semestre y buscará reunir a empresarios y fondos de inversión europeos.