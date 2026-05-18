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El Gobierno realizará una nueva "Argentina Week" en París tras el acuerdo UE-Mercosur

El encuentro se desarrollará durante el segundo semestre y buscará reunir a empresarios y fondos de inversión europeos.

El Gobierno argentino avanzará este año con una nueva edición de Argentina Week en París, en una apuesta por atraer capitales europeos tras la activación del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea. La realización del encuentro fue anunciada por el embajador argentino en Francia, Ian Sielecki, quien anticipó que el evento reunirá a empresarios, fondos de inversión y compañías interesadas en sectores como energía, minería, infraestructura, innovación tecnológica y agroindustria.

“Argentina pisará fuerte en París”, sostuvo el diplomático, al remarcar además el incremento de inversiones francesas registrado durante la actual gestión nacional. Además, el oficialismo considera que París ocupa un lugar estratégico para la política exterior económica impulsada por el Gobierno de Milei, debido a la presencia de organismos financieros, bancos internacionales y grandes grupos industriales con influencia en mercados globales.

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La expectativa oficial está puesta en aprovechar el nuevo escenario abierto por el acuerdo UE-Mercosur, que permitirá una reducción progresiva de aranceles y mayores facilidades para el comercio y las inversiones entre ambos bloques.

Desde el Ejecutivo destacan que el tratado involucra a un mercado cercano a los 780 millones de consumidores y representa alrededor del 25% de la economía mundial. Bajo esa lógica, entienden que la Argentina podría ganar competitividad y ampliar su acceso a financiamiento e inversiones internacionales.

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La cita en París seguirá un formato similar al utilizado en la edición desarrollada en Nueva York, donde participaron referentes del sector financiero, tecnológico y energético estadounidense.

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