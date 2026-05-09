La F1 reconoció a Colapinto como el nuevo "héroe deportivo" de Argentina

En ese contexto, Colapinto aparece como el primer piloto de "primer nivel" que tiene Argentina desde Reutemann en 1982. "Las esperanzas inevitablemente se convierten en expectativas, que pueden ser difíciles de cumplir", advirtió el periodista, reconociendo la presión que eso implica para el joven de Pilar.

Tremayne también abordó el momento más difícil de Colapinto: "Durante un tiempo el año pasado, se decía que Franco vivía de un contrato carrera a carrera." Sin embargo, el piloto superó esa crisis, se ganó la titularidad en Alpine para 2026 y arrancó la temporada con actuaciones destacadas. "Tras ese bajón en 2025, ha recuperado su chispa y el entusiasmo por la Fórmula 1 ha vuelto con fuerza entre los aficionados argentinos", escribió el periodista.

El artículo también destacó el impacto del Road Show en Buenos Aires del 26 de abril, donde unas 600.000 personas se congregaron para ver a Colapinto. "Llegó ese impulso tan necesario en Buenos Aires. El chico del norte de esa gran ciudad trajo de vuelta la F1 a sus compatriotas. En todo momento quedó patente que la pasión del país por este deporte sigue tan viva como siempre".

Y cerró con una reflexión que ilusiona: "Es fácil entender por qué alguien podría apostar por el regreso de un Gran Premio de Argentina en un futuro no muy lejano, o quizás incluso por un circuito urbano que utilice la zona donde el nuevo héroe deportivo nacional deleitó a sus aficionados de forma tan espectacular." Colapinto buscará continuar con la buena racha en el Gran Premio de Canadá, el 24 de mayo en el Circuito Gilles Villeneuve.