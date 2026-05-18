Fue un algoritmo: cómo Google y WhatsApp destaparon dos casos de pedofilia

image

El acuerdo fue homologado por el juez Roberto Montilla luego de que el imputado reconociera su culpabilidad. Como parte de la resolución, se ordenó además la devolución de los dispositivos que habían sido secuestrados durante la investigación. Calivar Romero continuará en libertad.

Un caso similar, apenas tres días atrás

El fallo de este lunes llega en un contexto de mayor actividad judicial en torno a este tipo de delitos. El viernes 15 de mayo, la Justicia de San Juan formalizó una investigación contra otro hombre, de aproximadamente 30 años, por tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil. En ese caso, la causa se activó a partir de un reporte internacional de WhatsApp recibido desde Estados Unidos, que alertó a las autoridades locales sobre la actividad del usuario.

El expediente está a cargo del fiscal Eduardo Gallastegui, de la misma UFI, y tiene como eje central un video de contenido delicado que involucra a una víctima menor de edad no identificada. Las primeras pericias sugieren que el material podría no ser de origen local, aunque los investigadores aclararon que ninguna hipótesis está descartada en esta etapa de la investigación.

El imputado en este segundo caso no es un primerizo ante la Justicia: ya contaba con tres condenas previas por delitos contra la propiedad, unificadas en una pena de 3 años y 10 meses de prisión. El juez de garantías ordenó dos meses de prisión preventiva en el Servicio Penitenciario Provincial, mientras que la fiscalía solicitó un plazo de un año para avanzar en la investigación penal preparatoria.

image

Dos casos en menos de una semana que reflejan una realidad que las autoridades locales monitorean con creciente atención: la detección de este tipo de delitos a través de reportes automáticos de plataformas tecnológicas internacionales se está convirtiendo en una herramienta cada vez más efectiva para identificar conductas que de otro modo permanecerían ocultas.