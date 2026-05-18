El Gobierno nacional avanza en una reforma de la ley de Etiquetado Frontal y ya trabaja en un proyecto que buscará modificar algunos de los puntos centrales de la norma aprobada en 2022. La iniciativa, impulsada por la gestión de Javier Milei, apunta principalmente a reducir la presencia de los octógonos negros en los envases y volver a permitir personajes, celebridades y figuras deportivas en productos alimenticios.
Analizan eliminar restricciones de la ley de octógonos en alimentos
El Gobierno nacional trabaja en un proyecto para modificar la ley de Etiquetado Frontal. La iniciativa busca reducir los octógonos negros y volver a permitir personajes y celebridades en productos alimenticios.