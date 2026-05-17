Murió una argentina de 26 años tras el vuelco de un colectivo en Australia

Además, informaron que uno de los heridos era el conductor de 70 años, quien sufrió lesiones leves. La compañía manifestó que el hombre no excedía la velocidad permitida y obtuvo resultado negativo en los tests de drogas y alcohol, aunque la policía aún no ratificó estos datos.

Por otro lado, ya se habían registrado accidentes en la zona: en 2024, un colectivo de Greyhound sufrió un choque en el que fallecieron tres mujeres. Desde el accidente, se incrementó la atención sobre el historial de seguridad de la empresa FlixBus, implicada en este episodio.

En este contexto, también se tomo en cuenta el historial de la seguridad de la compañía FlixBus, involucrada en la muerte de Serena Andreatta. En febrero, un chofer de 55 años fue sancionado por conducción temeraria después de que otro autobús de la empresa se accidentara en Alligator Creek, en las afueras de Townsville.

Un vocero de la empresa expresó su desolación y conmoción ante el trágico episodio y por el fallecimiento de la pasajera oriunda de Rosario. A través de un comunicado, afirmó que la empresa colaborará con las autoridades y servicios de emergencia para esclarecer lo ocurrido y ayudar.

Quién era la argentina que falleció en Australia

Serena Andreatta fue trasladada a un hospital tras el accidente, sin embargo, por las graves heridas del accidente, no sobrevivió. La víctima era exalumna de la Escuela Superior de Comercio de Rosario entre 2018 y 2020 y en el momento del accidente vial, se encontraba recorriendo el país. Andreatta tenía nacionalidad argentina e italiana, en el colectivo se encontraban personas de distintas nacionalidades.

En mayo de 2020 de trasladó a Italia donde se desempeñaba como recepcionista. Luego desarrolló una empresa de asesoramiento para quienes deseen obtener la ciudadanía italiana, enfocandose principalmente en argentinos.

Andreatta recorrió distintos lugares en Europa, América y Asia. En 2025, pasó mas de 6 meses en Vietnam y Tailandia, donde residía en la isla Koh Tao. La joven escribió en sus redes tras su estadia: “Vivir en una isla paradisíaca, estar en malla y en patas todo el día, conocer las profundidades del infinito azul y por ende las mías, sentirme una sirenita, cruzarme con personas que me llenaron el corazón y aprender tanto de todas ellas”. Cerró: “Dicen que nunca te vas siendo la mismo que llegaste, y puff cuanta verdad... Crecimiento puro”.

Finalmente, Serena había llegado a Australia el 17 de abril de 2026 y luego de recorrer la ciudad de Sidney por 10 días, continuó su aventura por el resto del país. Sus allegados lo describieron como “el viaje de su vida”.