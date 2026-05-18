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Qué pasó en el hotel alojamiento que terminó en denuncia con una detenida

El episodio ocurrido en un hotel alojamiento de Capital derivó en un amplio operativo policial, una mujer detenida y una investigación por presunto robo agravado e intoxicación.

El confuso episodio ocurrido este lunes por la mañana en un hotel alojamiento de Capital siguió sumando capítulos con el correr de las horas y terminó derivando en una causa judicial por presunto robo agravado.

Lo que inicialmente comenzó como una descompensación dentro de una habitación del Hotel Belgrano, ubicado sobre calle Maipú antes de Salta, terminó transformándose en un llamativo operativo policial en plena zona céntrica y en una investigación que ahora intenta reconstruir qué ocurrió realmente.

Todo ocurrió cerca de las 9 de la mañana, cuando un llamado de alerta movilizó a efectivos policiales y personal de emergencias hasta el hotel alojamiento.

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Mientras se desarrollaba el procedimiento, la Policía recomendó circular por avenida 25 de Mayo debido al movimiento de móviles y peritos en el lugar. Al arribar, los efectivos encontraron a un hombre de 40 años descompensado y con una herida en una de sus manos, por lo que fue trasladado de urgencia al Hospital Marcial Quiroga.

La denuncia que cambió el rumbo del caso

Con el avance de las horas comenzaron a surgir nuevos detalles. Según trascendió, el hombre denunció que la mujer que estaba con él habría intentado robarle dinero y el celular dentro de la habitación. Además, aseguró que sospecha que le colocaron alguna sustancia en la bebida antes de sufrir la descompensación.

La situación, siempre según la denuncia, escaló violentamente cuando la mujer presuntamente lo agredió con un elemento cortante, aparentemente una chapa de encendedor, provocándole lesiones en una mano.

Posteriormente, desde el Hospital Marcial Quiroga informaron que el paciente presentaba un cuadro compatible con intoxicación por sustancias ilícitas, concretamente cocaína.

Mientras tanto, la mujer —identificada con el apellido Gutiérrez— quedó detenida y a disposición de la Justicia. La causa quedó en manos de la UFI Flagrancia, que investiga el hecho bajo la calificación provisoria de robo agravado por el uso de arma blanca.

Los investigadores ahora intentan determinar qué ocurrió dentro de la habitación, si efectivamente existió una maniobra para intoxicar a la víctima y cuál fue la secuencia previa a la intervención policial.

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