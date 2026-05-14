El FMI aprobará un desembolso por u$s1.000 millones para la Argentina

Una vez que esa decisión se formalice, llegará al país un desembolso de US$1000 millones. Según el FMI, para finales de 2026, la Argentina deberá alcanzar un superávit primario del 1,4% del PBI a través de un “control del gasto riguroso y continuo” y sumar al menos US$8000 millones a las reservas netas a lo largo del año.

“Las autoridades del FMI y de Argentina llegaron a un acuerdo (técnico) sobre la segunda revisión a mediados de abril. El directorio se reunirá la próxima semana. Tras la aprobación de la junta ejecutiva, se podrá realizar un desembolso de US$1000 millones y los entendimientos para alcanzar el acuerdo”, informó Kozac.

La auditoría del FMI se encuadra en el programa de facilidades extendidas firmado en abril de 2025 por US$20.000 millones, que prevé revisiones periódicas sujetas al cumplimiento de metas fiscales, monetarias y de acumulación de reservas. Cada evaluación favorable abre la puerta a nuevos desembolsos por parte del organismo.

Según indicó la funcionaria del Fondo, el acuerdo con la Argentina se centró en políticas para “equilibrar de forma adecuada la desinflación, la estabilidad externa y los objetivos de crecimiento" para el país.

“Está destinado a apoyar un reingreso oportuno y duradero a los mercados internacionales de capital. El plan de estabilización de las autoridades sigue dando resultados importantes”, destacó la portavoz del FMI.

El FMI elogió los resultados del plan económico

La portavoz del organismo resaltó que el programa económico de la gestión de Javier Milei sigue arrojando resultados positivos.

Para el FMI, el Gobierno demostró “un compromiso fuerte e inquebrantable” con el ancla fiscal del programa que tiene como objetivo “apuntalar la disminución de la inflación para restaurar la confianza y la estabilidad macroeconómica” en la Argentina.

Y agregó: “La Argentina también ha experimentado una importante reducción en la tasa de pobreza, que ahora está por debajo del 30%, lo que representa un mínimo de 7 años".

“El impulso de las reformas (de la gestión de Javier Milei) ha cobrado fuerza más en los últimos meses. Recientemente, la calificación de la Argentina fue mejorada por una agencia de crédito y eso apoyó la reducción adicional de los diferenciales del país", destacó el organismo.