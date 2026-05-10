Se viene un nuevo Hot Sale en Argentina

Según explicaron, el objetivo de estas acciones suele ser obtener datos sensibles, como claves bancarias, información de tarjetas de crédito o códigos de validación.

Hot Sale: recomendaciones para evitar fraudes y comprar de forma segura

Entre las principales medidas de prevención, el organismo recomendó ingresar a las tiendas únicamente a través del sitio oficial del Hot Sale y no acceder mediante enlaces enviados por WhatsApp, correos electrónicos o redes sociales.

Además, aconsejaron comparar precios antes de concretar una compra para detectar promociones reales y desconfiar de descuentos excesivamente bajos, que muchas veces funcionan como “gancho” para engaños.

Desde Defensa del Consumidor remarcaron también que “ninguna empresa solicita claves bancarias, códigos de verificación, tokens o datos sensibles mediante llamadas, mensajes o correos electrónicos”.

Otro de los puntos clave es verificar la autenticidad de los sitios donde se realizan las operaciones y utilizar únicamente medios de pago seguros y canales oficiales.

Durante el Hot Sale, señalaron, la urgencia por aprovechar ofertas puede jugar en contra del consumidor, especialmente cuando algunos comercios presionan para concretar pagos rápidos o exigen transferencias bancarias como único método disponible.

En ese sentido, recomendaron evitar páginas o vendedores que envíen links de pago por mensajería o correo electrónico y nunca cargar datos personales en esos enlaces.

Las autoridades también hicieron hincapié en la importancia de conservar toda la documentación vinculada a la compra, como facturas, comprobantes, correos de confirmación y capturas de pantalla, ya que esos elementos pueden resultar fundamentales ante futuros reclamos.

En cuanto a los derechos de los consumidores, recordaron que las compras online cuentan con un “botón de arrepentimiento”, que permite solicitar la devolución del producto dentro de los 10 días hábiles posteriores a la recepción. Además, detallaron que los productos nuevos tienen una garantía de seis meses, mientras que los usados cuentan con una cobertura de tres meses desde la entrega.

Desde el organismo también señalaron que, en ediciones anteriores, se registraron denuncias por perfiles falsos que ofrecían supuestas liquidaciones, en casos donde los productos nunca fueron entregados o se utilizaron mecanismos de phishing para robar información.

Ante cualquier sospecha de estafa, incumplimientos o consumos no reconocidos en tarjetas de crédito, los usuarios pueden realizar denuncias penales o iniciar reclamos administrativos a través de los canales oficiales.