Robo y abuso en Concepción: la Fiscalía formalizará la detención

La fiscal coordinadora de la UFI Delitos contra la Propiedad, Claudia Sálica, lidera las actuaciones de una causa que quedó registrada de forma nítida gracias a los sistemas de vigilancia. Las cámaras de seguridad de los damnificados captaron el momento en que los delincuentes subieron al techo y cortaron la conexión. Al tratarse de una zona comercial, el análisis del antes y el después de los registros fílmicos permitió reconstruir la secuencia: se observa el merodeo de cuatro personas —se presume que tres ingresaron y una se quedó de campana—, la huida y una prenda o elemento marca Adidas de color blanca.

El caso presenta una extrema gravedad debido a que, además del robo, se denunció el abuso sexual con acceso carnal de una niña de 13 años, integrante de la familia. Uno de los operativos policiales se concretó en el barrio Cabot, sobre calle Mary O'Graham, donde fue detenido un hombre de apellido Vila, señalado en la causa como el presunto autor de las agresiones sexuales y quien ya posee una condena previa de tres años de ejecución condicional por robo.