La investigación por el violento asalto ocurrido durante la madrugada del sábado pasado, alrededor de las 5 de la mañana, en una vivienda de Concepción, tuvo un avance clave. Tras una serie de allanamientos simultáneos en distintos puntos de Capital, la Policía detuvo a tres sospechosos señalados como presuntos integrantes de la banda que atacó a la familia. Durante la mañana de este lunes se realizará la audiencia de formalización del caso.
Robo y abuso en Concepción: la Fiscalía formalizará la detención
Tres de los sospechosos se sentarán ante el juez este lunes. Están acusados por el robo a la familia y la agresión sexual a una menor de 13 años.