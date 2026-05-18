"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Policiales > robo

Robo y abuso en Concepción: la Fiscalía formalizará la detención

Tres de los sospechosos se sentarán ante el juez este lunes. Están acusados por el robo a la familia y la agresión sexual a una menor de 13 años.

La investigación por el violento asalto ocurrido durante la madrugada del sábado pasado, alrededor de las 5 de la mañana, en una vivienda de Concepción, tuvo un avance clave. Tras una serie de allanamientos simultáneos en distintos puntos de Capital, la Policía detuvo a tres sospechosos señalados como presuntos integrantes de la banda que atacó a la familia. Durante la mañana de este lunes se realizará la audiencia de formalización del caso.

La fiscal coordinadora de la UFI Delitos contra la Propiedad, Claudia Sálica, lidera las actuaciones de una causa que quedó registrada de forma nítida gracias a los sistemas de vigilancia. Las cámaras de seguridad de los damnificados captaron el momento en que los delincuentes subieron al techo y cortaron la conexión. Al tratarse de una zona comercial, el análisis del antes y el después de los registros fílmicos permitió reconstruir la secuencia: se observa el merodeo de cuatro personas —se presume que tres ingresaron y una se quedó de campana—, la huida y una prenda o elemento marca Adidas de color blanca.

El caso presenta una extrema gravedad debido a que, además del robo, se denunció el abuso sexual con acceso carnal de una niña de 13 años, integrante de la familia. Uno de los operativos policiales se concretó en el barrio Cabot, sobre calle Mary O'Graham, donde fue detenido un hombre de apellido Vila, señalado en la causa como el presunto autor de las agresiones sexuales y quien ya posee una condena previa de tres años de ejecución condicional por robo.

Te puede interesar...

Actualmente hay tres personas detenidas. Entre ellas se encuentra un menor de edad que quedó a disposición de la Justicia de Menores, además del hermano de uno de los menores implicados. Por su parte, la víctima ya reconoció al autor de los abusos y las autoridades judiciales aguardan la realización de la Cámara Gesell para sumarla como prueba fundamental. La Policía busca intensamente a un cuarto integrante de la banda que permanece prófugo: un menor de apellido Narváez, oriundo del departamento Pocito.

A partir de este hecho, se tomó conocimiento de que la zona habría sido escenario de otros ataques previos bajo la misma modalidad que no fueron denunciados formalmente por las víctimas: un episodio ocurrido en el mes de enero y otro ataque contra otra familia, donde también se registraron abusos y tocamientos a una menor.

Temas

Te puede interesar