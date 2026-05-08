"Croto": cómo una palabra cambió para siempre en Argentina

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Hasta ese momento, miles de peones golondrina recorrían el país subiéndose clandestinamente a los trenes para ir de una cosecha a otra. Eran hombres que migraban constantemente buscando trabajo en el campo, especialmente durante las temporadas de siembra y cosecha. Dormían donde podían, llevaban pocas pertenencias y sobrevivían con empleos temporarios.

El decreto de Crotto buscaba facilitar ese traslado de mano de obra rural. Desde entonces, cuando los ferroviarios encontraban a esos trabajadores arriba de los vagones ya no los hacían bajar. “Está por Crotto”, decían, haciendo referencia a la autorización oficial. Con el tiempo, esa frase se simplificó y empezó a transformarse en otra cosa: “Es un croto”.

Así, casi sin proponérselo, el apellido del gobernador terminó convirtiéndose en una palabra del lenguaje popular argentino.

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Pero el significado empezó a cambiar con los años. La imagen de aquellos trabajadores itinerantes, pobres y agotados quedó pegada al término. Y la palabra dejó de asociarse al permiso para viajar en tren para pasar a identificar directamente a quienes vivían en condiciones precarias.

En zonas rurales incluso surgieron las llamadas “croteras”, pequeños refugios improvisados donde los crotos podían pasar la noche o protegerse del frío. Eran construcciones mínimas, muchas veces levantadas cerca de las vías o en campos, utilizadas por quienes llevaban una vida nómada detrás de algún trabajo ocasional.

Con el paso del tiempo, “croto” se endureció. Empezó a usarse de manera despectiva y perdió casi por completo su vínculo con aquella historia original. Hoy la palabra aparece en discusiones cotidianas, memes y frases comunes, muchas veces para señalar suciedad, abandono o pobreza, sin saber que detrás existe una historia ligada al trabajo rural, la migración interna y la desigualdad social en la Argentina de principios del siglo XX.

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El recorrido de la palabra también refleja cómo cambia el lenguaje popular. Un apellido político terminó transformándose en una etiqueta social y luego en un insulto cotidiano. Una evolución que ocurrió sin diccionarios ni decisiones formales: simplemente quedó incorporada en la forma de hablar de generaciones enteras.

Porque en Argentina no solo cambian las costumbres o la política. También cambian las palabras. Y algunas, como “croto”, conservan escondida una parte de la historia del país.