San Juan se sumó al debate nacional para fortalecer el control de sustancias químicas

El encuentro tuvo además un dato político relevante: fue la primera vez que el Consejo Federal de Precursores Químicos se realizó fuera de Buenos Aires, en una señal de federalización de las políticas de seguridad impulsadas por Nación.

La jornada fue encabezada por Alejandra Monteoliva y estuvo centrada en el control y fiscalización de sustancias químicas que pueden ser utilizadas ilegalmente para la elaboración de drogas. En ese marco, se analizó el funcionamiento de las organizaciones criminales, el uso de nuevas rutas para el tráfico ilegal y la necesidad de reforzar la inteligencia criminal y el intercambio de información entre provincias.

Desde el Gobierno nacional remarcaron que el narcotráfico dejó de operar únicamente mediante estructuras tradicionales y actualmente funciona a través de redes criminales globales con mayor capacidad logística y tecnológica.

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En ese contexto, San Juan participó de las discusiones vinculadas a prevención, trazabilidad y control de precursores químicos, dentro de una agenda que apunta a fortalecer la articulación entre Nación y las jurisdicciones provinciales.

El Consejo Federal de Precursores Químicos funciona como un órgano asesor no vinculante que busca coordinar políticas públicas relacionadas con el control de estas sustancias, consideradas fundamentales en la producción de estupefacientes.

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Además de las reuniones institucionales, Bariloche también fue sede de un curso avanzado de lucha contra el narcotráfico destinado a fuerzas de seguridad. La capacitación incluyó módulos sobre drogas sintéticas, crimen organizado, investigación criminal y desvío de precursores químicos.

Entre los temas abordados se destacaron las nuevas modalidades del narcotráfico en Sudamérica, los mercados ilegales vinculados a drogas sintéticas, las herramientas de investigación y los desafíos operativos que enfrentan actualmente las fuerzas de seguridad.

Desde la Secretaría de Seguridad de San Juan vienen sosteniendo una agenda de trabajo vinculada a la modernización y profesionalización de las fuerzas, además del intercambio de información estratégica con Nación y otras provincias para fortalecer la prevención del delito complejo.