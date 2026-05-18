El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este lunes que decidió posponer un ataque a Irán que estaba previsto para el martes, tras pedidos de los líderes de Qatar, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, porque —dijo— “se están llevando a cabo negociaciones serias”. Según afirmó, en opinión de esos aliados se alcanzará un acuerdo que será muy aceptable para los Estados Unidos y “para todos los países de Oriente Medio”.
Trump pospone ataque a Irán por pedido de Qatar, Arabia Saudita y Emiratos Árabes
Agregó que en su opinión, “como grandes líderes y aliados, se alcanzará un acuerdo que será muy aceptable para los Estados Unidos”, así como “para todos los países de Oriente Medio”.