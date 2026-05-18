Trump pospone ataque a Irán por pedido de Qatar, Arabia Saudita y Emiratos Árabes

El mandatario detalló que el emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani; el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman Al Saud, y el presidente de los Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, le solicitaron posponer el ataque militar planeado contra la República Islámica de Irán, programado para mañana, al tiempo que sostuvo que, como líderes y aliados, creen que se llegará a un acuerdo “muy aceptable” para Estados Unidos, para los países de Oriente Medio y para otros estados.

“Basándome en mi respeto a los líderes mencionados, he instruido al secretario de Guerra, Pete Hegseth, al jefe del Estado Mayor Conjunto, general Daniel Caine, y a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, que no llevaremos a cabo el ataque programado contra Irán mañana”, subrayó Trump.

No obstante, el presidente ordenó que las fuerzas se mantengan listas para un ataque a gran escala contra Irán, en cualquier momento, si no se llega a un acuerdo aceptable.