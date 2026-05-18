El dirigente político sanjuanino Sergio Vallejos, líder del espacio Evolución Liberal y excandidato a gobernador, sumó una grave denuncia penal en su contra en las últimas horas. Su pareja, una joven de 24 años, lo acusó formalmente de haberla insultado, golpeado y amenazado con prenderle fuego todas sus pertenencias. Tras la presentación judicial, las autoridades ordenaron medidas de protección para la víctima y un allanamiento en la vivienda del implicado, de 53 años, donde se secuestró un importante arsenal de armas.
Denuncian a Sergio Vallejos por violencia y le secuestran cinco armas
El líder de Evolución Liberal fue acusado por su pareja de 24 años de insultarla, controlarla y amenazar con prenderle fuego todo. En su casa secuestraron más de cinco armas.