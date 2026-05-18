En el primer trimestre del año, los salarios aumentaron 8,6%: debajo de la inflación

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Qué pasó con los salarios registrados

Al desagregar los datos, el índice del sector registrado mostró una suba más moderada. Dentro de este grupo, los salarios del sector privado formal crecieron 2,1% mensual, mientras que los del sector público avanzaron 5% en marzo.

En el detalle del empleo estatal, se observaron diferencias: el subsector nacional registró un aumento de 5,8%, mientras que el nivel provincial mostró una mejora de 4,7%.

A nivel interanual, los salarios del sector registrado crecieron alrededor de 28,1%, por debajo del promedio general y quedaron por debajo de la inflación para el mismo período. La pérdida se verificó tanto en los sueldos de trabajadores públicos como privados.

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Fuerte suba en el sector informal

El dato más llamativo volvió a estar en el segmento no registrado. Los salarios informales aumentaron 4,7% en marzo y acumulan una suba interanual de 74,4%, muy por encima del resto de los sectores y de la evolución de los precios.

Sin embargo, este comportamiento responde en parte al rezago estadístico habitual del indicador, que capta variaciones de meses anteriores. Aun así, muestra una tendencia de recomposición de ingresos tras el fuerte deterioro previo.

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Salarios vs. inflación

Con estos números, los salarios continúan sin lograr ganarle a la inflación en el corto plazo. Aunque en la comparación interanual los ingresos totales todavía se ubican por encima del aumento de precios, la dinámica mensual muestra un rezago persistente, especialmente entre los empleados formales.

La evolución desigual entre sectores —con los informales creciendo más rápido que los registrados— también expone las tensiones del mercado laboral y las dificultades para sostener una recuperación homogénea del poder adquisitivo.