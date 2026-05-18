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Tres robos con abusos en San Juan: las niñas, el blanco de la violencia

El último caso en Concepción expuso una modalidad que se repite. Dos de las víctimas de los ataques son menores de edad.

Por Marcela Silva

El violento asalto ocurrido el pasado sábado a las 5 de la mañana en una vivienda de Concepción encendió los alertas en San Juan. El avance de la investigación criminal expuso una realidad sumamente preocupante para la provincia: en lo que va del año ya se registraron tres robos seguidos de abusos sexuales. El abordaje judicial, coordinado por la fiscal de la UFI Delitos contra la Propiedad, Claudia Sálica, puso el foco en la necesidad de analizar estos episodios de inseguridad con una estricta perspectiva de género, donde las mujeres y niñas resultan las más vulnerables.

El detonante de la investigación actual fue el ataque a una familia sanjuanina cuyo padre de hogar trabaja en Veladero. En esa oportunidad, los delincuentes irrumpieron en la casa y sometieron a abusos con acceso carnal a una niña de 13 años. Tras una serie de allanamientos simultáneos, la Policía detuvo a tres sospechosos, entre ellos un hombre de apellido Vila, capturado en el barrio Cabot y señalado como el presunto autor de las agresiones sexuales.

Sin embargo, el esclarecimiento de este hecho sacó a la luz otros dos graves episodios ocurridos en San Juan en los últimos meses. El primero de ellos tuvo lugar en el mes de enero, donde la víctima sufrió abusos similares, y el segundo afectó a otra familia, ocasión en la que los atacantes manosearon a otra menor de edad. En ambos casos anteriores, la Justicia no pudo avanzar en la investigación ni perseguir a los culpables debido a que las familias, atravesadas por el temor, no habían realizado las denuncias formales. Con estos antecedentes, la provincia registra tres ataques bajo esta modalidad delictiva en lo que va de 2026.

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Investigación y protección de las menores

Las pruebas fílmicas de la zona comercial resultaron claves para desarticular a la banda. Las cámaras de seguridad registraron el merodeo de cuatro personas y el momento en que subieron al techo para cortar las conexiones y dejar incomunicados a los damnificados. Actualmente hay tres detenidos (uno de ellos a disposición de la Justicia de Menores) y un prófugo de apellido Narváez, oriundo de Pocito.

La niña de 13 años ya logró identificar al autor de los abusos y el Ministerio Público Fiscal aguarda de forma prioritaria la realización de la Cámara Gesell. La acumulación de estos tres graves casos en la provincia evidencia que la violencia de género se traslada al mapa del delito local.

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