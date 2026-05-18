El violento asalto ocurrido el pasado sábado a las 5 de la mañana en una vivienda de Concepción encendió los alertas en San Juan. El avance de la investigación criminal expuso una realidad sumamente preocupante para la provincia: en lo que va del año ya se registraron tres robos seguidos de abusos sexuales. El abordaje judicial, coordinado por la fiscal de la UFI Delitos contra la Propiedad, Claudia Sálica, puso el foco en la necesidad de analizar estos episodios de inseguridad con una estricta perspectiva de género, donde las mujeres y niñas resultan las más vulnerables.
Tres robos con abusos en San Juan: las niñas, el blanco de la violencia
El último caso en Concepción expuso una modalidad que se repite. Dos de las víctimas de los ataques son menores de edad.