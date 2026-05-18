Tres robos con abusos en San Juan: las niñas, el blanco de la violencia

El detonante de la investigación actual fue el ataque a una familia sanjuanina cuyo padre de hogar trabaja en Veladero. En esa oportunidad, los delincuentes irrumpieron en la casa y sometieron a abusos con acceso carnal a una niña de 13 años. Tras una serie de allanamientos simultáneos, la Policía detuvo a tres sospechosos, entre ellos un hombre de apellido Vila, capturado en el barrio Cabot y señalado como el presunto autor de las agresiones sexuales.

Sin embargo, el esclarecimiento de este hecho sacó a la luz otros dos graves episodios ocurridos en San Juan en los últimos meses. El primero de ellos tuvo lugar en el mes de enero, donde la víctima sufrió abusos similares, y el segundo afectó a otra familia, ocasión en la que los atacantes manosearon a otra menor de edad. En ambos casos anteriores, la Justicia no pudo avanzar en la investigación ni perseguir a los culpables debido a que las familias, atravesadas por el temor, no habían realizado las denuncias formales. Con estos antecedentes, la provincia registra tres ataques bajo esta modalidad delictiva en lo que va de 2026.