La fiscal solicitó la Cámara Gesell de la menor agredida en el violento robo

El testimonio de la víctima de 13 años, que ya reconoció al agresor y declarará en Cámara Gesell, será fundamental para definir la carátula definitiva del caso.

Los detalles del operativo y los imputados

El hecho, registrado nítidamente por cámaras de seguridad que captaron el merodeo de cuatro personas, el corte de conexiones en los techos y la huida de la banda, cuenta actualmente con tres detenidos: