Un avance clave se dio este lunes en la investigación del violento asalto y abuso sexual ocurrido el pasado sábado en Concepción. Durante la audiencia de detención, la fiscal coordinadora de la UFI de Delitos contra la Propiedad, Claudia Salica, solicitó un plazo de 72 horas de investigación y el secuestro de las prendas de vestir que los sospechosos llevan puestas, las cuales serían las mismas utilizadas al momento del ataque.
La fiscal solicitó la Cámara Gesell de la menor agredida en el violento robo
En la audiencia de detención, la fiscal solicitó un plazo de 72 horas para peritar las prendas de los acusados. El testimonio de la víctima de 13 años será clave para definir la carátula del caso.