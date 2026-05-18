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La fiscal solicitó la Cámara Gesell de la menor agredida en el violento robo

En la audiencia de detención, la fiscal solicitó un plazo de 72 horas para peritar las prendas de los acusados. El testimonio de la víctima de 13 años será clave para definir la carátula del caso.

Un avance clave se dio este lunes en la investigación del violento asalto y abuso sexual ocurrido el pasado sábado en Concepción. Durante la audiencia de detención, la fiscal coordinadora de la UFI de Delitos contra la Propiedad, Claudia Salica, solicitó un plazo de 72 horas de investigación y el secuestro de las prendas de vestir que los sospechosos llevan puestas, las cuales serían las mismas utilizadas al momento del ataque.

El testimonio de la víctima de 13 años, que ya reconoció al agresor y declarará en Cámara Gesell, será fundamental para definir la carátula definitiva del caso.

Los detalles del operativo y los imputados

El hecho, registrado nítidamente por cámaras de seguridad que captaron el merodeo de cuatro personas, el corte de conexiones en los techos y la huida de la banda, cuenta actualmente con tres detenidos:

Te puede interesar...

  • Vila: Detenido en el barrio Cabot y señalado como el presunto autor del abuso sexual con acceso carnal. Cuenta con una condena previa de tres años en suspenso por robo.

  • Un menor de edad: Quedó de inmediato a disposición de la Justicia de Menores.

  • El hermano de uno de los implicados.

Allanamientos en curso y antecedentes en la zona

Mientras se procesan los elementos secuestrados, entre ellos una prenda blanca marca Adidas divisada en las filmaciones, las autoridades judiciales confirmaron que existen dos imputados más en la mira: uno de ellos es el menor ya aprehendido y, respecto al otro, plenamente identificado, se ejecutan allanamientos durante la jornada de hoy para lograr su captura. En paralelo, la Policía busca intensamente a un cuarto integrante de la banda, un menor de apellido Narváez, oriundo de Pocito.

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