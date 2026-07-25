Conmoción en Berlín: un auto embistió a una multitud en la Marcha del Orgullo y hay un muerto

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El vehículo ingresó al predio del parque y atropelló a un grupo de manifestantes que participaban de la fiesta del Orgullo. Los servicios de emergencia y bomberos de Berlín se desplazaron rápidamente para atender a las víctimas en el lugar de los hechos.

A través de una publicación en la red social X, las fuerzas de seguridad instaron a todos los presentes a abandonar el recinto de inmediato. La policía no pudo precisar inicialmente el número exacto de víctimas, aunque medios locales confirmaron la cifra de heridos.

“Presuntamente ha entrado un coche en el parque y ha atropellado a varias personas”, indicó un portavoz policial a través de los canales oficiales de la ciudad. Las autoridades solicitaron a los ciudadanos evitar las rutas que atraviesan el Tiergarten para facilitar las tareas de auxilio.

Operativo de seguridad y búsqueda de sospechosos

La Policía alemana inició de inmediato una búsqueda intensiva para dar con posibles responsables vinculados a este episodio. Hasta el momento, los efectivos trabajan para determinar si se trató de un hecho intencional o un accidente.

“Estamos realizando una búsqueda intensiva de posibles sospechosos”, afirmó un agente en un breve video difundido por la cuenta oficial de la policía de Berlín. El despliegue de seguridad para la jornada ya contaba originalmente con unos 2.200 agentes de policía.

A pesar de la fuerte presencia policial, el vehículo logró evadir los controles perimetrales e impactar contra los asistentes. Los investigadores continúan analizando las circunstancias exactas bajo las cuales el automóvil pudo ingresar a la zona peatonal de la marcha.

Cancelación masiva en el centro de Berlín

El evento frente a la emblemática Puerta de Brandeburgo fue cancelado de forma definitiva alrededor de las 10.15 de la noche. La actuación de una banda que se encontraba en el escenario principal fue interrumpida para proceder a la evacuación.

BREAKING: Car driven into Pride parade in Berlin, Germany, causing multiple injuries - Bild pic.twitter.com/Hszax892ni — BNO News Live (@BNODesk) July 25, 2026

La decisión de suspender la celebración fue tomada por los organizadores del desfile tras confirmarse la magnitud del atropellamiento. Medios alemanes como el diario Bild y la cadena NTV informaron que la prioridad absoluta fue despejar el área céntrica.

El desfile del orgullo de Berlín, conocido como Christopher Street Day, es una de las mayores celebraciones LGBTIQ+ de toda Europa. La jornada, que suele ser una fiesta de diversidad y color, terminó en un operativo policial de gran escala bajo una profunda conmoción.

Impacto en la comunidad internacional

La noticia del ataque en Berlín generó un fuerte impacto global debido a la masividad de la convocatoria en la capital alemana. Las autoridades locales han pedido calma a la población mientras se completan las pericias en el sitio del impacto.

La Policía destacó que, aunque no se conoce el número exacto de efectivos desplegados tras el incidente, es “definitivamente mucha policía” la que custodia el centro. Se espera que en las próximas horas se brinde un informe oficial sobre el estado de salud de los 15 heridos.