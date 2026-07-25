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Ni redonda ni perfecta: la NASA reveló la verdadera forma de la Tierra con una inédita imagen 3D

Aunque durante siglos se representó al planeta como una esfera casi perfecta, la NASA difundió una visualización tridimensional que revela su verdadera forma. El modelo muestra cómo las variaciones del campo gravitatorio generan un relieve invisible que los científicos conocen como geoide.

Durante generaciones, la imagen de la Tierra quedó asociada a una esfera casi perfecta. Los mapas, los globos terráqueos e incluso las fotografías tomadas desde el espacio ayudaron a consolidar esa idea. Sin embargo, la ciencia hace tiempo que sabe que nuestro planeta tiene una forma mucho más compleja y ahora la NASA logró mostrarla con un nivel de detalle inédito.

La agencia espacial estadounidense presentó una nueva visualización tridimensional del geoide, un modelo que representa cómo sería la superficie terrestre si los océanos estuvieran completamente en reposo y respondieran únicamente a la fuerza de gravedad.

A simple vista, la imagen parece mostrar una Tierra llena de enormes bultos y depresiones. Pero la explicación es muy diferente: esas ondulaciones no representan montañas, océanos ni accidentes geográficos reales, sino las pequeñas variaciones del campo gravitatorio provocadas por la distribución desigual de la masa en el interior del planeta.

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En otras palabras, la gravedad no actúa con la misma intensidad en todos los puntos de la Tierra. Allí donde existe una mayor concentración de masa, la atracción gravitatoria aumenta levemente. En las zonas con menor densidad ocurre lo contrario. Ese comportamiento es el que da origen al geoide.

El científico del Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL) de la NASA, Michael Watkins, explicó que el fenómeno responde a la composición interna del planeta. "Como la distribución de materiales en las profundidades de la Tierra varía, su campo gravitatorio presenta colinas y valles", señaló.

Para construir esta representación, los investigadores utilizaron el modelo gravitatorio GOCO06s, desarrollado a partir de más de 1.000 millones de mediciones obtenidas durante quince años por 19 satélites especializados en estudiar el comportamiento gravitacional terrestre.

Entre ellos se encuentran las misiones GRACE, de la NASA, y GOCE, de la Agencia Espacial Europea (ESA), que permitieron elaborar uno de los mapas gravitacionales más precisos realizados hasta el momento.

La visualización muestra diferencias que van desde 85 metros por encima del nivel medio en zonas como Islandia hasta 106 metros por debajo en el sur de la India. Sin embargo, la propia NASA aclaró que esas irregularidades fueron exageradas 10.000 veces para que puedan apreciarse visualmente, ya que en la realidad serían imperceptibles para el ojo humano.

Más allá del impacto visual, estos modelos tienen aplicaciones científicas muy importantes. Los especialistas los utilizan para estudiar el comportamiento de los océanos, seguir las variaciones del nivel del mar, analizar el movimiento de las corrientes marinas, monitorear el derretimiento de los glaciares y comprender cómo se redistribuye el agua sobre los continentes.

También permiten conocer mejor la estructura interna del planeta y detectar cambios que podrían pasar inadvertidos con otros métodos de observación.

La nueva recreación vuelve a poner en evidencia que la Tierra está lejos de ser una esfera perfecta. Detrás de la imagen conocida del "planeta azul" existe un complejo equilibrio gravitatorio que cambia constantemente y que revela un mundo mucho más dinámico de lo que muestran los mapas tradicionales.

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