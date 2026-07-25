Investigan robo exprés a un camionero en Santa Lucía: desaparecieron $2,5 millones

De acuerdo con la denuncia, el transportista estacionó el camión a pocos metros de la playa de la estación y descendió para dirigirse al baño. Cuando regresó, apenas unos minutos después, encontró la cabina completamente revuelta.

Al revisar sus pertenencias descubrió que había desaparecido un envoltorio donde guardaba $2.500.000, por lo que dio aviso inmediato a la Policía.

Uno de los aspectos que concentra la atención de los investigadores es que no se detectaron daños en las cerraduras, puertas ni vidrios del camión, lo que descarta, al menos en principio, un ingreso forzado.

Por ese motivo, una de las primeras hipótesis que analiza la investigación es que el conductor podría haber dejado el vehículo sin activar las trabas de seguridad, situación que habría sido aprovechada por el autor del robo. Sin embargo, los pesquisas no descartan otras posibilidades y trabajan para reconstruir con precisión cómo ocurrió el hecho.

La causa quedó en manos de efectivos de la Comisaría 5ª y de la UFI Delitos contra la Propiedad, que realizan distintas medidas investigativas para identificar al responsable y determinar el recorrido del dinero sustraído. Entre las tareas previstas figura el análisis de cámaras de seguridad de la estación de servicio y de los alrededores, además de la recolección de testimonios que permitan establecer los movimientos del delincuente antes y después del robo.