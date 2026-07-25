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Investigan robo exprés a un camionero en Santa Lucía: desaparecieron $2,5 millones

Un transportista bonaerense denunció que delincuentes ingresaron a la cabina de su camión mientras se encontraba en los sanitarios de una estación de servicio de Santa Lucía. Se llevaron $2.500.000 y los investigadores buscan determinar cómo accedieron al vehículo, ya que no encontraron signos de violencia.

Un descuido de apenas unos minutos terminó en un millonario robo que ahora es investigado por la Justicia sanjuanina. Un camionero que había llegado a la provincia con una carga denunció que, mientras utilizaba los sanitarios de una estación de servicio de Santa Lucía, delincuentes ingresaron a la cabina de su vehículo y escaparon con $2.500.000 en efectivo.

El hecho ocurrió durante la noche del jueves, alrededor de las 21, en las inmediaciones de la estación de servicio La Legua, ubicada sobre Ruta Nacional 20 y calle Hipólito Yrigoyen, en Santa Lucía.

Según informaron fuentes judiciales, la víctima fue identificada como Mauro Cufré, oriundo de la provincia de Buenos Aires, quien conducía un camión Scania perteneciente a la empresa Granja Tres Arroyos y había arribado a San Juan para realizar una entrega.

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De acuerdo con la denuncia, el transportista estacionó el camión a pocos metros de la playa de la estación y descendió para dirigirse al baño. Cuando regresó, apenas unos minutos después, encontró la cabina completamente revuelta.

Al revisar sus pertenencias descubrió que había desaparecido un envoltorio donde guardaba $2.500.000, por lo que dio aviso inmediato a la Policía.

Uno de los aspectos que concentra la atención de los investigadores es que no se detectaron daños en las cerraduras, puertas ni vidrios del camión, lo que descarta, al menos en principio, un ingreso forzado.

Por ese motivo, una de las primeras hipótesis que analiza la investigación es que el conductor podría haber dejado el vehículo sin activar las trabas de seguridad, situación que habría sido aprovechada por el autor del robo. Sin embargo, los pesquisas no descartan otras posibilidades y trabajan para reconstruir con precisión cómo ocurrió el hecho.

La causa quedó en manos de efectivos de la Comisaría 5ª y de la UFI Delitos contra la Propiedad, que realizan distintas medidas investigativas para identificar al responsable y determinar el recorrido del dinero sustraído. Entre las tareas previstas figura el análisis de cámaras de seguridad de la estación de servicio y de los alrededores, además de la recolección de testimonios que permitan establecer los movimientos del delincuente antes y después del robo.

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