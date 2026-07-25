Un descuido de apenas unos minutos terminó en un millonario robo que ahora es investigado por la Justicia sanjuanina. Un camionero que había llegado a la provincia con una carga denunció que, mientras utilizaba los sanitarios de una estación de servicio de Santa Lucía, delincuentes ingresaron a la cabina de su vehículo y escaparon con $2.500.000 en efectivo.
Investigan robo exprés a un camionero en Santa Lucía: desaparecieron $2,5 millones
Un transportista bonaerense denunció que delincuentes ingresaron a la cabina de su camión mientras se encontraba en los sanitarios de una estación de servicio de Santa Lucía. Se llevaron $2.500.000 y los investigadores buscan determinar cómo accedieron al vehículo, ya que no encontraron signos de violencia.