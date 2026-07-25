Las cámaras de una finca identificaron a los ladrones de cebollas y avanza el robo de los 9 millones

La Brigada de Investigaciones de la UFI Norte analizó los registros fílmicos, reconstruyó los movimientos realizados durante el robo e identificó a tres hombres de apellidos Pavón, Bravo y Poblete como presuntos responsables. Con esas pruebas en mano, el fiscal de la causa, el Dr. Sohar Aballay, junto a la ayudante fiscal Dra. Vargas, solicitó una orden judicial para allanar una vivienda del barrio Los Trigales, en Jáchal.

El procedimiento fue contundente: los investigadores encontraron las bolsas de cebolla denunciadas como robadas, prendas de vestir que habrían sido usadas durante el hecho y un automóvil Chevrolet Corsa blanco que quedó incorporado a la causa. Todo el material fue puesto a disposición de la UFI Norte, que continúa con las actuaciones para determinar el grado de participación de cada uno de los tres involucrados, quienes quedaron vinculados al legajo por el delito de hurto.

El segundo caso tiene una escala muy diferente. A comienzos de julio, el departamento de 25 de Mayo fue escenario de un robo millonario que generó gran conmoción: delincuentes ingresaron a una vivienda y se llevaron cerca de 9 millones de pesos que la víctima guardaba como ahorros, además de una importante cantidad de pertenencias del hogar. La magnitud del botín hizo presumir desde el primer momento que el hecho involucró a varias personas y que utilizaron un vehículo para trasladar lo sustraído.

Esta semana, la investigación dio un paso concreto. Personal policial llevó adelante una serie de allanamientos ordenados por la Justicia en diferentes viviendas y notificó a un hombre identificado como Miguel Paredes Ortiz, vinculado a la causa. En los procedimientos se recuperaron parte de los bienes sustraídos: una azada, dos palas, un arco deportivo profesional con cuatro flechas, una heladera portátil y un tambor de 200 litros. Todos los elementos quedaron secuestrados y a disposición de la Justicia para determinar si forman parte del botín denunciado.

La situación procesal de Ortiz aún no fue definida de manera oficial y la investigación continúa con el objetivo de recuperar el resto de los bienes y establecer la participación de todos los involucrados en el hecho.

Dos casos, dos avances. En uno bastaron las cámaras de una finca y un video viral. En el otro, casi 9 millones de pesos robados siguen siendo el eje de una causa que todavía no terminó.