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Milei volvería con Fátima Florez: De Brito lo confirmó y habló de encuentros en Olivos

Ángel de Brito aseguró en LAM que el presidente Javier Milei y la humorista Fátima Florez se reconciliaron tras meses de separación. Según el conductor, se vieron varios fines de semana en la quinta de Olivos y ella está feliz.

La bomba la tiró Ángel de Brito en LAM y rápidamente recorrió todos los portales del país: el presidente Javier Milei y la humorista y capocómica Fátima Florez habrían retomado su relación sentimental. El conductor fue categórico al dar la noticia y anticipó que aunque los protagonistas lo nieguen, el romance está en marcha.

"Se vieron varios fines de semana en la quinta de Olivos", reveló De Brito, quien agregó que Florez se encuentra bien emocionalmente: "Ella está feliz".

Un romance que arrancó en 2023 y se cortó en 2024

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Milei y Fátima Florez comenzaron su relación a mediados de 2023, en plena campaña electoral. La pareja se mostró públicamente en varias oportunidades y generó una cobertura mediática importante durante ese período. Sin embargo, la relación llegó a su fin en abril de 2024, pocos meses después de que Milei asumiera la presidencia.

Tras la ruptura con Fátima, el mandatario inició una relación con Amalia "Yuyito" González, conductora de televisión, que también terminó. Ahora, según De Brito, el presidente habría vuelto a sus orígenes sentimentales.

El show de Mar del Plata, la señal que nadie leyó

En retrospectiva, hubo una señal que quizás no se leyó en su momento. Meses atrás, Milei asistió al espectáculo de Fátima Florez en el teatro Roxy de Mar del Plata, acompañado por su hermana Karina y funcionarios del gabinete como Sandra Pettovello. No solo fue a verla: subió al escenario y cantó junto a ella. La propia Fátima admitió que habían estado ensayando juntos y que él mismo había elegido la canción.

Esa noche, ella lució un body rosa con flecos y botas altas con brillos. Él, fiel a su estilo, todo de negro. La imagen de los dos en escena generó cientos de fotos y comentarios, pero pocos imaginaron que podría ser el primer indicio de una reconciliación.

Si las versiones de De Brito se confirman, la historia amorosa del presidente tiene un nuevo capítulo que, al menos por ahora, ninguno de los dos quiere confirmar públicamente.

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