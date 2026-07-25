El periodista Gaston Edul cayó ante Edu Aguirre, pidió revancha y emocionó con su mensaje final

Sin embargo, uno de los momentos más destacados de la noche ocurrió incluso antes de que sonara la campana inicial.

Edul ingresó al cuadrilátero acompañado por el excombatiente de Malvinas Fabio Santana, quien interpretó el Himno Nacional Argentino. Además, lució una camiseta con la inscripción "Las Malvinas son argentinas", en homenaje a la bandera que la Selección había exhibido tras eliminar a Inglaterra en las semifinales del Mundial.

Del otro lado, Edu Aguirre apareció acompañado por un video protagonizado por Cristiano Ronaldo, con quien mantiene una estrecha amistad, reforzando la identidad que ambos construyeron en la previa del combate.

View this post on Instagram

La rivalidad entre ambos había crecido después de la final del Mundial, cuando Aguirre realizó duras críticas hacia la Selección argentina y aseguró que España había sido ampliamente superior. Esas declaraciones terminaron alimentando el clima previo a una pelea que trascendió el deporte y se convirtió en uno de los platos fuertes del evento organizado por Ibai Llanos.

Ya finalizado el combate, y mientras parte del público lo silbaba, Edul tomó el micrófono para dejar un mensaje que rápidamente comenzó a viralizarse. "Es un orgullo estar acá representando a Argentina en un país tan lejano como España. Que nos silben es algo que nos gusta a los argentinos. En las malas ponemos huevo", expresó.

Luego pidió una revancha frente a Aguirre, aunque aclaró que le gustaría afrontarla con una preparación en igualdad de condiciones. "Quiero revancha con Edu Aguirre, pero con la misma preparación para los dos", sostuvo.

Antes de abandonar el ring, el periodista dejó dos mensajes que despertaron la ovación de los argentinos presentes. Primero volvió a reivindicar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas y luego le habló directamente a Lionel Messi.

"Las Malvinas son argentinas. Y Leo, nuestro placer es verte jugar con la Selección, ganes o pierdas. Ojalá sigas porque te disfrutamos de corazón", concluyó.

Aunque no pudo quedarse con la victoria, Gastón Edul convirtió su participación en uno de los momentos más comentados de La Velada del Año, en una noche donde el deporte, la rivalidad futbolera y los símbolos argentinos se mezclaron arriba del ring.