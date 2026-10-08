Se conoció el origen de la infección que le provocó la internación a Daniel Osvaldo

"Evoluciona favorablemente y se siente mucho mejor, sigue intubado y permanece en terapia intermedia, dejando atrás algunos medicamentos. Espera que en los próximos días se lo traslade a una habitación común y después le den el alta. Entró con un cuadro muy complicado por una infección que afectó directamente sus pulmones", explicó la periodista en Infobae Al Amanecer.

Y remarcó sobre la conversación con el exfutbolista: "Estuve charlando con él ayer y me decía que la infección entró por el pulmón derecho y que los médicos le dijeron una y otra vez que si no hubiera hecho la actividad física que hizo en su vida probablemente la historia no la podía contar".

En ese sentido, la periodista reveló lo que inició la complicación en la salud del exdelantero sumado también a sus defensas bajas: "¿Saben qué causó la infección? Por una carie provocó la infección de Daniel Osvaldo que todavía lo tiene hospitalizado. Una carie no curada a tiempo devino en una infección pulmonar, esto es lo que él mismo me manifestaba".

"Le extrajeron la muela y empezó a mejorar y están realizando estudios a ver si pudo haber otra cosa más que provocó la infección. El cuidado bucal es clave pero miren al punto que puede generarte correr riesgo tu vida", observó la conductora.

Y también señaló sobre la decisión que tomó Daniel Osvaldo de cara al futuro después de este gran susto que pasó en cuanto a su salud: "El tabaquismo no ayudaba a su condición, es cierto, y él me decía que no iba a fumar nunca más y que esto le hizo revisar comportamientos y el estilo de vida", concluyó la periodista.