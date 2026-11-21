La reina Máxima Zorreguieta de los Países Bajos visitó este sábado Mafalda Inmersiva, la muestra dedicada al personaje de Quino que se presenta en el Centro Cultural Recoleta. Llegó de incógnito junto a su mamá, María del Carmen Cerruti, con quien comparte su fanatismo por la historieta. Las dos compraron sus entradas como cualquier visitante y recorrieron la exposición por su cuenta.
Máxima Zorreguieta visitó de incógnito una muestra en Buenos Aires
La reina Máxima Zorreguieta de los Países Bajos y su mamá, fueron de incógnito a ver una muestra en un reconocido espacio cultural porteño.