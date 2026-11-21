La muestra recrea el universo de Quino en un recorrido de aproximadamente una hora. Los visitantes pueden entrar al cuarto de Mafalda, pasar por el almacén de Manolito y caminar por el barrio de la protagonista. La propuesta combina escenografías, juegos, proyecciones de 360 grados y realidad virtual.

Durante la visita, Máxima contó que la experiencia le había encantado, destacó el nivel internacional de la puesta y celebró que una empresa argentina hubiera desarrollado una producción de esa calidad. Antes de retirarse, hizo una última parada en la tienda y se llevó varios productos de Mafalda.