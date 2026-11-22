Cómo solicitar la devolución del dinero de la tarjeta cashless

El procedimiento contempla tres pasos y requiere tener a mano la tarjeta utilizada durante la Fiesta del Sol.

1. Ingresar el número de tarjeta

El primer paso consiste en identificar el número de la tarjeta cashless, que tiene 14 o 15 caracteres y se encuentra debajo del código QR. Al ingresarlo en el formulario, el sistema permitirá consultar cuánto dinero quedó disponible.

2. Completar los datos personales y bancarios

Una vez verificado el saldo, será necesario cargar la información personal y los datos de una cuenta para recibir la transferencia. Se puede proporcionar un CBU de una cuenta bancaria o un CVU de una billetera virtual.

Según las condiciones informadas, estos datos se solicitan en cumplimiento de las disposiciones del Banco Central y las normas de prevención de lavado de dinero. Una vez enviados todos los campos requeridos, la solicitud quedará registrada.

3. Recibir el dinero

Una vez finalizado el período de solicitudes, la organización procesará los reintegros y transferirá el saldo a la cuenta indicada por cada usuario.

Hasta cuándo se puede solicitar el reintegro

El plazo establecido para gestionar la devolución va desde el lunes 23 hasta el lunes 30 de noviembre. Sin embargo, la información difundida presenta una diferencia en el horario límite: mientras que el encabezado general señala que el formulario estará disponible hasta las 23 del lunes 30, el apartado específico del trámite establece como cierre las 8 de la mañana de ese mismo día.

También existen diferencias respecto del tiempo que demorará la acreditación del dinero. Una parte de las condiciones menciona un máximo de 10 días hábiles después del cierre de las solicitudes, mientras que el paso a paso del formulario establece un plazo de hasta 20 días hábiles.

Por ese motivo, se recomienda realizar el trámite con anticipación y consultar los canales oficiales para confirmar los horarios y plazos definitivos.

Cómo funcionó el sistema cashless durante la Fiesta del Sol

La tarjeta cashless fue el sistema de pago habilitado para realizar compras en las barras y los food trucks dentro del estadio. Los asistentes podían obtenerla en los puntos de recarga, con un costo de $2.500, y cargar dinero en efectivo o mediante tarjetas de crédito y débito.

También estaba disponible la posibilidad de cargar saldo desde el celular, utilizando el código QR impreso en la tarjeta y realizando el pago a través de Mercado Pago, otras billeteras virtuales o aplicaciones bancarias.

El dinero podía utilizarse durante las tres jornadas de la Fiesta Nacional del Sol. Ahora, quienes no hayan gastado todo el saldo podrán recuperarlo mediante el procedimiento de devolución establecido por la organización.