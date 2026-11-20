Uno de los aspectos que quiso desmentir fue la imagen que, según ella, se construyó sobre sus hábitos a partir de que Ramírez cuente sus salidas a restaurantes costosos. “No soy alcohólica, no tomo de lunes a lunes, no tomo casi nunca”, remarcó sobre una de las acusaciones más fuertes que recibió en las últimas horas.

Según explicó, al comienzo de la relación solía tomar cuando estaba con él porque era una manera de abrirse, pero dejó de hacerlo a medida que se fueron conociendo.

“Quizás ustedes piensan que por tener plata no trabajo, pero tengo una agenda tan ocupada que en mis momentos libres prefiero descansar y no salgo desde mayo”, sostuvo.

En ese sentido, explicó que las salidas a comer eran algo que hacía especialmente cuando estaba con Ramírez, como una forma de agasajarlo. Sin embargo, cuando entendió que no era una actividad que él disfrutara, decidió modificar esa dinámica.

“Pasamos de comer afuera a disfrutar tomando mates con amigos, cenando en casa con comida hecha por mí o comiendo adentro con mi familia mientras jugábamos a juegos de mesa”, detalló. Y remarcó que su intención era demostrarle que podía adaptarse a sus preferencias.

El esfuerzo que hizo para viajar y pasar más tiempo con su exnovio

Otro de los puntos que abordó tuvo que ver con los viajes y la distancia. Marta explicó que al comienzo de la relación no podía trasladarse con frecuencia a Uruguay porque tenía compromisos laborales que debía cumplir, incluso durante los fines de semana.

Sin embargo, aseguró que más adelante dejó de aceptar algunos trabajos para organizar su agenda durante la semana y tener más disponibilidad para viajar y estar con él.

También recordó una frase que, según contó, solía repetirle a Ramírez: “No me etiquetes por venir de donde vengo”. Con esas palabras, buscaba transmitirle que podía adaptarse a sus posibilidades y a una forma de vida diferente.

“Empezó mi interés de ir para allá, para que él se sintiera cómodo con la idea de que no era necesario un Gardiner y que me podía adecuar a unos mates en la plaza si era lo que él quería”, explicó.

Sobre el final del descargo, cuestionó la imagen que, según considera, se construyó sobre ella durante la polémica. “No soy la típica rubia millonaria, con poca conciencia social, drogadicta como la quieran pintar”, expresó.

De todos modos, reconoció que no estuvo bien en hacer pública una parte de la intimidad de la pareja. “Dejé que se descargue porque el error empezó porque yo lo hice público y no tuve presente la repercusión para con él. Me hubiera gustado no reaccionar de esa manera y pido perdón”, escribió.

“Quizás nos mató la distancia y la poca comunicación, más la incertidumbre de cómo manejarla a futuro. Pero no hubo cuernos, no hay malos en esta historia”, concluyó.