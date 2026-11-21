Según explicó, el acercamiento se dio después de retomar el contacto y mantener algunas conversaciones. "Nos veníamos hablando y era como: 'Bueno, ¿dónde estás? Te busco'", relató, mientras sus compañeros intentaban obtener más detalles.
La historia tomó otro color cuando Sabrina contó dónde terminó el encuentro: "Terminamos en un hotel alojamiento tan bizarro, pero tan bizarro...".
Lejos de describir una noche particularmente romántica o apasionada, la conductora aseguró que lo que más disfrutaron fue la situación disparatada que vivieron en el lugar. Incluso recordó uno de los detalles que más gracia les causó: cuando pedían algo para tomar, les llevaban un whisky llamado "Tito".
"Lo que nos reímos esa noche... Fue todo más gracioso que erótico y fue hermoso", resumió.
Ante la curiosidad de los panelistas, que quisieron saber cuánto tiempo habían permanecido en el hotel, Sabrina respondió sin demasiadas vueltas: "Un par de horas, tampoco era para aguantarnos tanto".