La Fiesta Nacional del Sol 2026 levantó el telón este viernes 20 de noviembre con una primera jornada que reunió a cerca de 70.000 asistentes en el predio de Pocito, dejando postales memorables que combinaron identidad paleontológica, despliegues escénicos y música en vivo.
Las postales que dejó el arranque de la FNS 2026 con Turf y Tan Biónica
Con una convocatoria cercana a las 70.000 personas en el predio del Estadio del Bicentenario y el Velódromo Vicente Chancay, la Fiesta Nacional del Sol 2026 tuvo un arranque vibrante este viernes 20 de noviembre.