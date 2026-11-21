Desde las primeras horas de la tarde, familias y grupos de amigos colmaron los distintos sectores del complejo ferial atraídos por la ambientación inspirada en los dinosaurios y la era triásica. Ese eje temático tuvo su punto culminante en el Velódromo Vicente Chancay con la puesta en escena de "Parque Triásico: Aventura y descubrimiento", un espectáculo central que reunió a más de 350 artistas sanjuaninos sobre el escenario.

Por su parte, el Estadio San Juan del Bicentenario vibró al ritmo del rock nacional ante una multitud que acompañó cada presentación. La banda local De La Lora fue la encargada de abrir la programación en el escenario mayor, preparando el clima para los shows centrales de Turf y Tan Biónica, quienes hicieron cantar y saltar al público con sus clásicos hasta el cierre de la jornada inaugural.