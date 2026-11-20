Una boda con sello cinematográfico

Uno de los detalles que más expectativa genera es la propuesta elegida por Tini para la fiesta. Según reveló Yanina Latorre en televisión, la cantante seleccionó tres películas relacionadas con distintos momentos de su historia de amor con De Paul para inspirar la ambientación.

La idea sería construir una celebración con una puesta en escena personalizada, alejada de una boda tradicional. Entre los detalles que trascendieron también aparece la intención de preservar la intimidad del evento, con restricciones para que los invitados no registren imágenes con sus celulares.

El lugar elegido sería un predio de estilo campestre en Exaltación de la Cruz, donde se reunirían familiares, amigos y figuras del espectáculo y del fútbol.

Con el anuncio del futbolista, la cuenta regresiva ya está en marcha y la boda de una de las parejas más populares del espectáculo argentino entra en su tramo final.