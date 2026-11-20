El futbolista compartió una selfie en Instagram con un mensaje que despejó las dudas sobre la boda. La celebración será el 19 de diciembre en Exaltación de la Cruz y tendrá una ambientación inspirada en películas vinculadas con la historia de amor de la pareja.
"En un mes me caso", el anuncio de De Paul que confirmó la boda con Tini
Rodrigo De Paul confirmó que se casará con Tini Stoessel el próximo 19 de diciembre. Con una publicación en Instagram, el futbolista inició la cuenta regresiva para una de las bodas más esperadas del espectáculo argentino.