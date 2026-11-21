La imagen llegó después de que la colombiana concluyera su gira en Madrid, donde también tuvo palabras especiales para su expareja. Sobre el escenario, lo definió como "un amigo del alma" y destacó el acompañamiento que recibió durante el recorrido musical.

"Hoy especialmente quiero darle las gracias a alguien que me ha acompañado y me ha ayudado durante toda la gira. Me ha ayudado muchísimo. Ha estado trabajando detrás de la creación y de todos los detalles de Macondo Park", expresó.

Luego, hizo referencia a la transformación de su vínculo a lo largo de los años: "Porque en la vida todo se transforma. Quiero darle las gracias a este que un día fue mi compañero y hoy es amigo del alma, Antonio de la Rúa. Antonio, muchas gracias".

Sin embargo, ante la repercusión de las versiones sobre un supuesto regreso amoroso, el entorno de la artista se comunicó con ABC España y fue contundente: "Es todo falso".

Por su parte, el publicista de Shakira, Tomás Palacios, también descartó ante la revista Hola! cualquier posibilidad de romance y aclaró que entre ambos existe una relación de amistad y trabajo. Según explicó, mantienen "una relación estrictamente profesional que ha ido in crescendo con el tiempo desde su ruptura".

Además, precisó que si actualmente se los ve más juntos es porque "se ha intensificado su relación laboral", aunque remarcó que eso no significa que haya ocurrido lo mismo en el plano sentimental. ¿Será?

Cómo fue la historia de amor entre Shakira y Antonio del a Rúa

Antes de Gerard Piqué, Shakira compartió casi once años de su vida con el abogado argentino Antonio de la Rúa. Su romance, que comenzó en Buenos Aires en 2000, combinó amor, negocios y una intensa exposición mediática, hasta terminar en una separación seguida de demandas legales.

La historia arrancó el 26 de marzo de 2000, durante una cena en el restaurante Las Lilas de Buenos Aires. Por entonces, Shakira ya era una artista en ascenso y Antonio era hijo de Fernando de la Rúa, entonces presidente de Argentina. La conexión fue inmediata y, poco después, iniciaron una relación que pronto se convirtió en una de las más visibles del mundo del espectáculo.

En marzo de 2001, la pareja anunció un compromiso, aunque finalmente nunca contrajeron matrimonio. Durante años fueron inseparables en eventos, viajes y campañas profesionales; Antonio también asumió un rol relevante en la representación de los intereses de la cantante.

La relación se extendió hasta agosto de 2010, aunque la ruptura se hizo pública en enero de 2011 mediante un comunicado conjunto. En un primer momento, ambos aseguraron que la separación era temporal y que continuarían trabajando juntos. Sin embargo, la convivencia profesional no resistió el distanciamiento personal.

El final amistoso se transformó en un conflicto judicial. En 2012, De la Rúa demandó a Shakira reclamando una compensación millonaria por su participación en la gestión de su carrera. Un tribunal de Los Ángeles desestimó la demanda en 2013, al considerar que no había pruebas suficientes para respaldar el reclamo.

Desde entonces, ambos siguieron caminos separados. Shakira inició su relación con Gerard Piqué, mientras que Antonio de la Rúa se casó años después con la colombiana Daniela Ramos. Pero lo cierto es que tras la separación de la cantante del futbolista, el vínculo con el argentino resurgió de a poco hasta las actuales versiones de reconciliación.