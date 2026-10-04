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La Joaqui le demostró su amor a Tiago PZK con un tatuaje

La Joaqui y Tiago PZK disfrutan de su romance y avanzan contra viento y marea, sin importar las críticas ni el qué dirán.

La Joaqui y Tiago PZK ya no esconden para nada su romance y parece ser que su relación marcha súper bien. Después de compartir momentos muy íntimos, la cantante reveló que hizo una prueba de amor para demostrarle a su nueva pareja que está dispuesta a todo. El gesto llamó la atención de los fanáticos que tuvieron opiniones divididas sobre las decisiones de la intérprete de "Yakuza", que parece haber olvidado a Luck Ra .

A través de sus redes sociales, la artista publicó una imagen de su nuevo tatuaje realizado en una de sus manos. Se trata de una pequeña luna roja en forma de creciente en color rojo, que es similar al tattoo que tiene Tiago en su rostro. Todo indicaría que este dibujo fue realizado recientemente en honor a su novio para hacerle saber que lo suyo va en serio y no es algo pasajero, sorprendiendo a todos los fanáticos.

Sin embargo, no es la primera vez que Joaqui se tatúa por una pareja: en 2025 y en honor al cordobés se hizo la silueta de la provincia de Córdoba junto a un pequeño corazón azul. Este había sido realizado en uno de sus muslos y fue descubierto por primera vez en el videoclip Mi señora, que grabó junto a Duki y Khea. Por lo que la cantante quiso dejar en claro que no le importa dejar marcas en su cuerpo para demostrar amor.

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El nuevo tattoo no solo se vincula a Tiago sino que tiene un fuerte mensaje con esta etapa que atraviesa en su vida. La luna roja representa el cierre de ciclos viejos y la apertura de nuevos, también está relacionada con la resistencia y la pasión así como con la realización personal. Al ser una luna roja se puede asociar a las emociones más profundas y al lado más misterioso o oscuro de las personas.

Qué dijo Tiago PZK de Luck Ra

Tiago PZK se refirió a la relación que mantiene actualmente con Luck Ra y dejó una contundente definición cuando le preguntaron si todavía considera amigo al exnovio de La Joaqui. Su respuesta fue breve y no dejó demasiado margen para las interpretaciones: "No".

La pregunta surgió después de que el cordobés calificara de "traidor" a Tiago en medio de la polémica vinculada a su romance con La Joaqui. Frente a ese señalamiento, el cantante prefirió no profundizar en la confrontación y sostuvo: "Nada. Creo que cada uno tiene derecho a hablar y a decir lo que le parece".

Sin embargo, cuando los cronistas fueron directamente al punto y quisieron saber si él mismo se consideraba un traidor, Tiago reaccionó con firmeza: "¡No! ¡¿Cómo me voy a considerar un traidor?!".

El cantante también aclaró que había tenido contacto con el cuartetero y que incluso se comunicó con él después de que terminara su relación con su actual novia. Además, explicó que en ese momento se encontraba en Berlín, con lo que buscó despejar las versiones que situaban el inicio de su acercamiento con la cantante en el aeropuerto, cuando ella regresó de España.

A la hora de hablar específicamente del vínculo que mantuvieron durante dos años Luck Ra y La Joaqui, Tiago evitó opinar sobre cuestiones íntimas y marcó distancia de cualquier comentario sobre la relación: "La verdad es que no puedo opinar de la intimidad de nadie. Creo que es una falta de respeto hablar de la vida de los demás en general".

Pero fue su respuesta sobre la amistad con Luck Ra la que terminó dejando la definición más contundente y expuso cómo quedó el vínculo entre ambos.

FUENTE: Primicias YA

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