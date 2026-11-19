Tal como aclaran los organismos de fiscalización y las normativas vigentes sobre rotulado en la Argentina.gob.ar, el color del envase no determina por sí solo la categoría sanitaria ni la frescura del alimento.

Sin embargo, en la práctica de la exhibición minorista, estas tonalidades suelen utilizarse para ordenar la oferta frente al comprador:

Bandejas negras: se reservan habitualmente para destacar cortes de categoría premium, piezas seleccionadas especialmente para el asado o productos de mayor valor económico. Su elección busca transmitir una sensación de distinción y cuidado en la presentación visual.

Bandejas amarillas: suelen asociarse a productos de consumo masivo o cotidiano, y con frecuencia son elegidas por los establecimientos para señalizar promociones puntuales, descuentos por tiempo limitado o recortes incluidos dentro de ofertas especiales.

Bandejas rojas o blancas: representan la línea estándar del comercio. Funcionan como el formato tradicional para exhibir los cortes vacunos clásicos de todos los días, tales como la nalga, la paleta, la bola de lomo o la carne picada común.

Dado que el color de la bandeja responde puramente a una táctica de marketing y no constituye una garantía bromatológica oficial, los especialistas y las recomendaciones de entidades como el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) sugieren enfocar la atención en el estado real del producto y en la información obligatoria del rótulo.

Antes de colocar un corte en el carrito, conviene revisar cuatro aspectos fundamentales:

La presencia de pequeñas vetas o finos hilos intramusculares de grasa blanca distribuidos dentro del músculo es un indicador clave de calidad. Durante la cocción, esa grasa se funde, aportando mayor jugosidad, terneza y sabor al plato.

La grasa exterior debe lucir blanca o presentar una tonalidad ligeramente cremosa. Si la grasa se observa excesivamente amarillenta o con un aspecto viscoso, puede ser señal de un animal de mayor edad o de un producto que lleva un tiempo de exhibición prolongado.

Las piezas con fibras finas, tupidas y uniformes suelen traducirse en un bocado notablemente más suave al paladar en comparación con aquellos cortes de vetas gruesas y marcadas.

El envoltorio transparente tiene que encontrarse firmemente adherido a los bordes de la bandeja de carne, sin roturas, sin burbujas de aire excesivas y sin una acumulación exagerada de líquido rojizo en el fondo, lo que evidenciaría una alteración en la cadena de frío o un exceso de exudación.