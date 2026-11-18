1-El celular deja de cargar cuando llega al 100%

Los celulares modernos administran la energía mediante un sistema que controla el ingreso de electricidad. Cuando la batería alcanza su carga completa, el dispositivo interrumpe la carga activa y evita que continúe recibiendo energía de manera ilimitada.

En algunos modelos, el porcentaje puede bajar ligeramente mientras el teléfono permanece conectado y el sistema vuelve a cargarlo cuando resulta necesario. Esto explica por qué el equipo puede seguir enchufado durante varias horas sin que la batería reciba una carga constante al máximo de su capacidad.

2-El calor: el principal factor que conviene evitar

Uno de los elementos que más influye en el deterioro de las baterías de iones de litio es la temperatura elevada. Durante la carga, el celular puede calentarse, especialmente si utiliza carga rápida, ejecuta aplicaciones exigentes o se encuentra en un ambiente poco ventilado.

El problema aparece cuando el calor se mantiene durante períodos prolongados. No conviene dejar el teléfono debajo de la almohada, entre las sábanas o sobre superficies que impidan disipar la temperatura. Lo recomendable es apoyarlo sobre una superficie firme y ventilada, lejos de fuentes de calor y de la exposición directa al sol.

3-La batería se desgasta con el paso del tiempo

Las baterías pierden capacidad gradualmente como consecuencia de los ciclos de carga y descarga y de su envejecimiento químico. Esto ocurre incluso cuando se utilizan correctamente y no significa necesariamente que exista una falla en el teléfono.

Mantener durante muchas horas una batería cerca del 100% puede contribuir a su desgaste a largo plazo. Para reducir ese efecto, algunos fabricantes incorporan funciones que demoran la carga completa hasta poco antes del horario habitual de uso o permiten establecer un límite máximo. Estas opciones pueden encontrarse con nombres como Carga optimizada, Protección de batería o Límite de carga.

4-Funciones de Iphone

Los iPhone cuentan con herramientas para administrar la carga y cuidar la batería. En los modelos compatibles, la opción Carga optimizada aprende los hábitos del usuario y demora la carga por encima del 80% hasta que se acerca el momento habitual de desconectar el equipo.

En algunos modelos también es posible establecer un límite de carga. Para revisar estas alternativas, hay que ingresar en Ajustes, Batería y buscar el apartado correspondiente a la carga.

5-Funciones para Android

En algunos equipos Samsung se puede activar la protección de batería y establecer un límite para evitar que el dispositivo permanezca cargado al máximo durante demasiado tiempo. Otros modelos incorporan carga adaptativa o funciones de optimización que ajustan el proceso según los horarios de uso. Para encontrarlas, hay que ingresar en Ajustes y buscar Batería o Cuidado del dispositivo.

6-Utilizar cargadores y cables adecuados

La seguridad también depende de los accesorios. Es preferible utilizar el cargador original o uno de un fabricante confiable que sea compatible con los requisitos eléctricos del dispositivo.

Los cables dañados, los adaptadores de procedencia desconocida y los accesorios de mala calidad pueden provocar fallas, calentamiento o interrupciones durante la carga. Si el teléfono o el cargador presentan temperaturas anormales, olor extraño o daños visibles, hay que dejar de utilizarlos.

¿Conviene cargarlo durante la noche?

En condiciones normales, los teléfonos actuales están preparados para permanecer conectados durante varias horas. Para cuidar la batería a largo plazo, lo más importante es evitar el calor excesivo, utilizar accesorios adecuados y aprovechar las funciones de carga optimizada que ofrece cada fabricante.