Para quienes prefieren prescindir de Instagram, el registro se completa con una dirección de correo o un número telefónico. Sin embargo, esta vía exige un paso adicional: agregar contactos de forma manual mediante el nombre de usuario de Instagram de cada persona o un código QR.

Esa diferencia marca dos rutas de acceso distintas. Una llega con la bandeja ya conectada a la cuenta previa; la otra obliga a construir la lista de contactos desde cero, algo que podría añadir fricción a la experiencia inicial.

Qué funciones tiene Direct en los chats

Direct incorpora herramientas pensadas para hacer las conversaciones más personales. Entre ellas figuran Draw, para dibujar o garabatear dentro de los chats, y Notes, la función que permite publicar actualizaciones breves de estado en la parte superior de la bandeja.

También incluye pegatinas personalizadas para expresarse, efectos de audio como risas de público o sonidos submarinos para añadir a las respuestas de voz, y temas visuales para personalizar el fondo de cada conversación. Según Engadget, el diseño admite tanto chats individuales como grupales.

Esta combinación de herramientas sitúa a Direct dentro de una tendencia más amplia de separación de funciones sociales entre plataformas, en una línea similar a la seguida por otras aplicaciones de mensajería que han reforzado sus opciones para grupos o planificación de encuentros, según el análisis de medios especializados.

Seguridad y controles para menores de edad

Meta afirma que Direct incorpora desde el inicio protecciones ya presentes en Instagram. Solo los contactos previamente conectados pueden iniciar un chat o sumar a alguien a un grupo, y cualquier persona puede reportar, bloquear, restringir o eliminar contactos en cualquier momento.

La compañía también señala que usará tecnología para detectar y actuar frente a interacciones potencialmente inapropiadas con usuarios jóvenes, aunque no detalla qué sistemas aplicará ni qué acciones concretas tomará al identificarlas.

Los padres podrán revisar con quién conversa su hijo adolescente, ajustar configuraciones de seguridad y fijar límites de tiempo diario de uso. Los adolescentes que accedan con su usuario y contraseña de Instagram conservan las mismas protecciones de las Cuentas de Adolescentes de esa red.

En cuanto a la edad mínima, Meta exige tener al menos 13 años para usar Direct. La empresa anunció que empleará tecnología para identificar de forma proactiva cuentas que puedan pertenecer a menores de esa edad y les pedirá verificarla; si no lo hacen, la cuenta será eliminada.

Por qué Meta separa la mensajería de Instagram

El jefe de Instagram, Adam Mosseri, ha señalado con frecuencia que la mensajería es la función más utilizada de la plataforma. Además, se había mostrado reticente a incorporar una bandeja de mensajes directos dentro de Threads, por considerar que podía resultar redundante tener varias apps para comunicarse con las mismas personas y generar problemas en el enrutamiento de notificaciones.

TechCrunch apunta un elemento adicional que Meta no menciona de forma explícita: al permitir usar la mensajería sin abrir Instagram, esos usuarios continúan contando como activos dentro del ecosistema de la compañía aunque nunca accedan a la red social.

Es poco probable que una aplicación centrada en Instagram sustituya a WhatsApp para la mayoría de las personas, según Engadget, aunque podría restarle actividad si usuarios sin cuenta de Instagram la eligen para enviar mensajes a sus contactos.

Meta describe el lanzamiento como una prueba limitada a Turquía y Tailandia y no ha anunciado fechas ni condiciones para extenderla a otros mercados.