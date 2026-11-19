La víctima fue identificada como Rojas Miranda. Según informaron fuentes policiales a este diario, quienes advirtieron que el hombre se había desplomado comenzaron a practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).

Posteriormente llegó una ambulancia y el hombre fue trasladado para recibir atención médica. Sin embargo, pese a los esfuerzos, se confirmó su fallecimiento.