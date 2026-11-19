Un hombre de 70 años murió este jueves en el microcentro sanjuanino luego de descompensarse y caer sobre la vereda de calle Rioja, entre Laprida y avenida Libertador. Personas que pasaban por el lugar intentaron reanimarlo mientras aguardaban la llegada de una ambulancia.
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Un hombre se descompensó en calle Rioja, recibió RCP y murió tras ser trasladado
Un hombre de 70 años se desplomó en plena calle Rioja, en el microcentro sanjuanino. Intentaron reanimarlo en el lugar y fue trasladado en ambulancia, pero murió.