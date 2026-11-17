FUENTE: infobae
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 45 minutos, más 30 minutos de frío.
- Preparación: 20 minutos
- Cocción: 15 minutos
- Refrigeración: 30 minutos
Ingredientes
- 1 tapa de masa dulce para tarta, de aproximadamente 24 cm.
- 250 gr de dulce de leche repostero.
- 500 gr de frutillas.
- 400 cc de crema de leche, bien fría.
- 80 gr de azúcar impalpable.
- 1 cucharadita de esencia de vainilla.
- 1 cucharada de azúcar común, para las frutillas.
- 1 cucharada de jugo de limón.
- Manteca y harina, cantidad necesaria para el molde si la masa no es antiadherente.
Cómo hacer tarta de frutilla con crema chantilly, paso a paso
- Precalentar el horno a 180 . Enmantecar y enharinar una tartera de 24 cm si es necesario.
- Colocar la masa dulce en el molde. Presionar suavemente los bordes y pinchar toda la base con un tenedor.
- Cubrir la masa con papel manteca y colocar por encima porotos o garbanzos secos para evitar que se infle.
- Hornear durante 10 minutos. Retirar el papel y el peso, y continuar la cocción durante 5 minutos, hasta que la base quede apenas dorada. No debe tomar un color demasiado oscuro, porque seguirá afirmándose al enfriarse.
- Retirar del horno y dejar enfriar completamente antes de rellenar.
- Lavar las frutillas, retirarles las hojas y cortarlas en mitades o láminas. Mezclarlas con el azúcar común y el jugo de limón. Dejar reposar 10 minutos.
- Batir la crema de leche fría con el azúcar impalpable y la esencia de vainilla hasta obtener una chantilly firme. No batir de más, porque la crema puede cortarse y transformarse en manteca.
- Untar la base fría con el dulce de leche repostero. Distribuir una parte de las frutillas por encima.
- Colocar la crema chantilly con una cuchara o manga pastelera. La crema y el bol deben estar bien fríos para lograr mayor volumen y estabilidad.
- Decorar con el resto de las frutillas. Llevar la tarta a la heladera durante 30 minutos antes de servir.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde aproximadamente 8 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 450 kcal
- Grasas: 27 gr
- Carbohidratos: 48 gr
- Proteínas: 5 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
La tarta se conserva en la heladera, cubierta con film o dentro de un recipiente hermético, durante 2 días.
Las frutillas pueden liberar líquido con el paso del tiempo y ablandar la base. Por ese motivo, conviene consumirla dentro de las primeras 24 horas.
No se recomienda freezar la tarta armada, porque la crema chantilly y las frutillas pueden perder textura al descongelarse. La base horneada, sin relleno, puede conservarse en el freezer durante 1 mes.