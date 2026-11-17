Los participantes que consumían vino en cantidades bajas o moderadas presentaron una asociación con menor riesgo de mortalidad, especialmente por enfermedades cardiovasculares. En contraste, el consumo de cerveza, sidra y licores se vinculó con mayores riesgos incluso en niveles bajos.

Qué encontraron los investigadores

Uno de los datos más destacados fue que quienes consumían vino de manera moderada presentaron un riesgo de muerte por enfermedades cardiovasculares un 21% menor que quienes bebían de manera ocasional o nunca consumían alcohol.

Por el contrario, el consumo bajo de cerveza, sidra o licores se asoció con un riesgo cardiovascular un 9% mayor.

Las diferencias también aparecieron entre quienes bebían en exceso. En ese grupo, el riesgo de muerte por cualquier causa fue un 24% más alto, mientras que la mortalidad por cáncer aumentó un 36% y la vinculada a enfermedades cardíacas, un 14%.

Una advertencia importante

Los investigadores plantearon posibles explicaciones para las diferencias observadas. Entre ellas mencionaron los polifenoles presentes en el vino tinto y los hábitos de consumo, ya que quienes eligen esta bebida suelen acompañarla con las comidas y pueden tener patrones alimentarios diferentes.

Sin embargo, aclararon que el estudio fue observacional y no demuestra que el vino proteja el corazón ni que consumirlo reduzca el riesgo de muerte. También señalaron que los datos sobre consumo dependieron de lo informado por los propios participantes.

La principal conclusión es que el consumo excesivo de alcohol está asociado con consecuencias perjudiciales para la salud. Los resultados tampoco constituyen una recomendación para comenzar a beber vino con fines preventivos.